Démission de Caroline Cayeux : la justice saisie pour soupçon de fraude fiscale

Plus de 24H après la démission de Caroline Cayeux du gouvernement, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) annonce avoir saisi la justice pour "des faits susceptibles de caractériser des infractions pénales" dans les déclarations de patrimoine de Caroline Cayeux. La HATVP ajoute dans un communiqué ce mardi suspecter "une évaluation mensongère" et une "fraude fiscale" de l'ancienne ministre des Collectivités territoriales, ex maire de Beauvais.

La valeur des biens minorée de 4 millions d'euros, selon la HATVP

Selon ce communiqué, Caroline Cayeux est soupçonnée d'avoir minoré son patrimoine de 4 millions d'euros. "La Haute Autorité a relevé que la déclaration de situation patrimoniale de Madame Cayeux comportait d’importantes minorations de la valeur de ses biens, de l’ordre de 2 400 000 euros pour sa résidence principale située à Paris et 1 500 000 euros pour une maison située en Ille-et-Vilaine, soit une minoration d’environ la moitié de la valeur globale de ces deux biens". Des sous-évaluations dont Caroline Cayeux a été prévenue dès 2021.

Lundi 29 novembre, l'Elysée avait annoncé que Caroline Cayeux avait donné sa démission la veille à Emmanuel Macron ; le président l'avoir alors accepté . Dans un communiqué sur son compte Twitter, l'ancienne ministre avait indiqué que "la

Haute autorité pour la transparence de la vie publique m'a indiqué qu'elle l'estimait sous-évaluée. J'ai bien évidemment tenu compte de ses observations et me suis alignée sur ses évaluations dans un courrier en date du 21 novembre. En dépit de cela, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique persiste à mettre en doute ma sincérité. Dans ce contexte, il m'a semblé préférable de démissionner afin de ne pas gêner l'action du gouvernement".