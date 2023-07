Démission de conseillers municipaux à la Riche : Wilfried Schwartz à la manœuvre ?

La démission des 23 conseillers municipaux de la majorité à La Riche devrait bien mener à de nouvelles élections municipales. Il faut encore que les démissions soient enregistrées par la préfecture, ce qui laissera trois mois à la commune pour les organiser. Un candidat est déjà annoncé, sans être encore proclamé : Wilfried Schwartz, ancien maire, qui purge sa peine d'inéligibilité de 6 mois dans l'affaire de la gifle à Tours Métropole , jusqu'au 20 juillet prochain. Hasard du calendrier ? L'ombre de l'ancien élu suscite de nombreuses réactions.

Dans les rues de La Riche, l'annonce de la démission des 23 conseillers municipaux de la majorité est en tout cas loin de provoquer l'émoi. Mais la possibilité de voir Wilfried Schwartz en tête d'une liste fait davantage réagir. "Ces élections, j'ai l'impression qu'elles sont organisées pour lui et pas pour le peuple", assure un habitant. "J'ai l'impression qu'il y a magouille dans cette histoire. Je ne pense pas que beaucoup de Larichois aient envie que Monsieur Schwartz revienne", précise une autre habitante. Un retour possible de l'ex maire aux affaires qui séduit également. "Il est présent", "il a fait de bonnes choses pour la Ville". "Il était pas trop mal comme maire. Je pense que s'il a mis une tarte à quelqu'un, je pense qu'il y avait des raisons derrière. Cela fait de lui quelqu'un de fort !", assure un autre habitant.

"C'est un apprenti dictateur"

Alain Michel, maire honoraire de La Riche n'y voit qu'un coup politique de celui qui a été son chef de cabinet pendant quelques années et qu'il a soutenu. Contacté par France Bleu Touraine, Alain Michel assure "que s'il avait eu le moindre soupçon sur le risque de telles dérives, jamais Monsieur Schwartz ne serait devenu maire de La Riche. C'est un apprenti dictateur. Un homme qui a une soif de pouvoir et qui est prêt à tout pour y accéder, en me manipulant d'ailleurs d'une certaine façon, et pour le garder. On voit ça dans les républiques bananières, dans le régime de monsieur Poutine. Ce sont les mêmes pratiques. J'espère quand même qu'il y a aura un sursaut républicain et démocratique de la population pour dénoncer ces pratiques. Je ferai en tout cas tout ce qui est possible de faire pour qu'il y ait une alternative démocratique à présenter aux électeurs", précise-t-il.

Alain Michel qui dénonçait un peu plus tôt dans la journée, dans un communiqué une élection "dont l’unique but est de satisfaire l’ambition d’un individu est insensé. Ces démissions ont été orchestrées avec l’espoir, compte-tenu du calendrier, d’une élection sans campagne voire sans adversaire."

Un appel au préfet

Est-ce un coup politique signé Wilfried Schwartz ? L'annonce de ces démissions n'est pas une grosse surprise pour l'opposition. Cela "ressemble à un scénario orchestré depuis plusieurs mois pour préparer le retour de Wilfried Schwartz" assure Sébastien Clément, conseiller municipal du Groupe Alternative(s) Citoyenne(s). "C'est un hold-up démocratique."

Armelle Audin, conseillère municipale, également de l'opposition garde en tête encore la décision, en janvier dernier, de l'ex édile, de quitter la vie politique . Armelle Audin qui assure que les élus de l'opposition n'ont pas été mis au courant, ni officieusement, ni officiellement de ces démissions, espère en tout cas que "ces personnes ont démissionné pour de bonnes raisons et ne repartiront pas (sur une nouvelle liste). Cela confirmerait qu'ils n'ont pas forcément démissionné de leur propre gré et que c'était une sorte de stratégie, de deal avec les uns et les autres ".

La crainte pour l'opposition est une élection anticipée courant de l'été."Cela ne permettra pas aux habitants de prendre la mesure de ce qui se passe et d'avoir l'ensemble des éléments, de façon à ce qu'ils puissent voter démocratiquement selon leurs envies", ajoute-t-elle.

Sébastien Clément dénonce également le fond et la forme et des démissions qui ne sont pas les bienvenues dans le contexte actuel. Il lance également un appel aux autorités et surtout au préfet à "organiser des élections saines, dans un temps serein." Ainsi le conseiller municipal propose d'organiser l'élection en automne prochain tout en espérant que la Ville de La Riche ne garde pas les séquelles de ces agissements politiques et retrouve son poids au sein de la Métropole Tourangelle.