Démission de Florian Philippot du FN: les militants de Forbach lui sont fidèles

A Forbach, où il a participé à trois élections, la démission de Florian Philippot du FN est approuvée par beaucoup de militants FN, prêts à rejoindre son association Les Patriotes. Des groupes dissidents vont naître au conseil municipal de Forbach et au conseil régional Grand Est.

Coup de tonnerre au FN: Florian Philippot quitte le parti de Marine Le Pen. Ce jeudi, sur France 2, il a justifié sa démission par le fait que la présidente du front national lui avait la veille retiré ses délégations de vice-président. La crise couvait depuis plusieurs mois, depuis la création par Florian Philippot de l'association Les Patriote, jugée par les frontistes comme un futur parti concurrent du FN.

Mais à Forbach, où il a participé à trois élections, la plupart des militants frontistes soutiennent Florian Philippot. Certains ont adhéré dès ce jeudi à son association Les Patriotes. Au conseil municipal de Forbach, et au conseil régional, il va y avoir aussi des groupes dissidents autour de Florian Philippot affirme Eric Vilain, conseil municipal FN à Forbach et conseiller régional: "Sur les 6 élus FN au conseil municipal, je pense que nous sommes 4 qui rejoindront Florian Philippot et l'association Les Patriotes". Toujours selon Eric Vilain,au conseil régional, une douzaine des 46 élus FN devraient suivre Florian Philippot dans un groupe dissident.

Reportage de Cécile Soulé à Forbach pour France Bleu Lorraine Copier