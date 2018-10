La démission de Gérard Collomb, finalement acceptée par Emmanuel Macron tard mardi soir après un long bras de fer avec son ministre de l'Intérieur, plonge l'exécutif dans une nouvelle crise. C'est le Premier ministre Edouard Philippe qui va assurer l'intérim du ministre de l'Intérieur, parti à la reconquête de Lyon, en attendant la nomination de son successeur place Beauvau.

Gérard Collomb dresse un constat alarmant de la situation dans les quartiers

Lors d'une passation de pouvoir assez froide, Edouard Philippe, a salué "la culture, le caractère direct de l'expression" du ministre. Gérard Collomb, lui, a dressé un tableau très sombre de la situation sécuritaire dans le pays : "Je suis allé dans tous ces quartiers, les quartiers Nord de Marseille, le Mirail à Toulouse, la périphérie parisienne. La situation est très dégradée. Le terme de reconquête républicaine prend dans ces quartiers tout son sens", a estimé le ministre démissionnaire.

"Je quitte avec regret ce ministère (...) je vous demande, monsieur le Premier ministre de veiller sur eux pour l'avenir" Gérard Collomb raconte que son cabinet lui a offert une montre gravée à son nom pour son départhttps://t.co/LwpGgwXlkppic.twitter.com/AVSXZaa5Pr — franceinfo (@franceinfo) October 3, 2018

Un nouveau poids lourd quitte le navire

Le départ de ce poids lourd du dispositif macronien a plongé le pouvoir, déjà fragilisé par une rentrée difficile, dans une nouvelle crise. A peine rentré de son voyage aux Antilles, Emmanuel Macron perd son troisième ministre d'État depuis son arrivée, après la démission de François Bayrou en juin 2017 et celle de Nicolas Hulot en septembre.

Pour Marine Le Pen, Collomb "réussit sa propre évasion du gouvernement"

Alors que Gérard Collomb a également félicité les forces de l'ordre pour l'arrestation dans la nuit du braqueur récidiviste Redoine Faïd, il s'est attiré les sarcasmes de Marine Le Pen sur son "beau doublé", lui qui "endosse l'arrestation de l'évadé le plus célèbre et réussit sa propre évasion du gouvernement". Un peu plus tôt, la présidente du Rassemblement national avait dénoncé un "Cirque Pinder".

Gérard Collomb dépose à nouveau sa démission. Ça va durer longtemps ce sketch ? Au moment où l’insécurité gangrène notre pays et où nos forces de l’ordre ont plus que jamais besoin d’une direction ! 🤡#CirquePinder MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 2, 2018

Pour Eric Ciotti, "le Titanic s'enfonce"

"Le Titanic s'enfonce de plus en plus vite et l'orchestre a arrêté de jouer", a ironisé le député LR Eric Ciotti sur RTL ce mercredi matin. Emmanuel Macron "n'est plus le maître des horloges", a ajouté Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains (LR) au Sénat, qui voit dans le départ de Gérard Collomb le "symbole" du "divorce" avec les Français.

Pour le député la France Insoumise de Seine-Saint-Denis Éric Coquerel, ce départ du gouvernement est "assez inquiétant", a-t-il estimé sur franceinfo. "Ça montre une fois de plus la crise politique au sommet de l'Etat et ça ne rassure en rien sur la situation", a-t-il insisté.

"Le gouvernement ressemble à un radeau de la Méduse", a raillé le sénateur socialiste Rachid Temal sur franceinfo.

Démission de Gérard Collomb : "Ce gouvernement ressemble à un Radeau de La Méduse"https://t.co/z33YHMBPuWpic.twitter.com/LzLkl228Fb — franceinfo (@franceinfo) October 3, 2018

"Pas de crise politique" pour Gérald Darmanin

Le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin a, lui, estimé sur France 2 qu'il n'y avait "pas de crise politique" en France malgré cette démission. "Je ne crois pas qu'il faille voir des crises politiques là où il n'y en a pas", a insisté l'un de ceux dont le nom circule pour remplacer Gérard Collomb.

La difficulté à trouver un remplaçant

Le cafouillage autour du départ de Gérard Collomb et la nomination provisoire d'Edouard Philippe à l'Intérieur soulignent justement la difficulté pour l'exécutif de trouver un remplaçant à ce poste stratégique.

Parmi les noms qui circulent, Gérald Darmanin donc, le secrétaire d'État aux Relations avec le Parlement Christophe Castaner, Benjamin Griveaux, ou encore l'ancien patron de la police nationale Frédéric Péchenard, proche de Nicolas Sarkozy. Un temps évoqué, le maire LR de Nice Christian Estrosi a assuré n'être "absolument pas" candidat.

Le nom de Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, circule également. Tout comme celui de Jean-Michel Fauvergue, ex-patron du Raid devenu député LREM, ou encore de François Molins, procureur de Paris en partance pour la Cour de cassation et visage de la lutte antiterroriste depuis les attentats de 2015.