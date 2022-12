Démission de Jean Rottner : "Il a eu envie de passer à autre chose" selon l'élue lorraine Valérie Debord

Jean Rottner et Valérie Debord lors de la campagne des élections régionales de 2021

Jean Rottner quitte la présidence de la région Grand Est . L'Alsacien l'a annoncé ce mardi sur les réseaux sociaux. Il était à la tête du Grand Est depuis 2017 et avait été réélu lors des élections régionales de 2021 . Dans son communiqué, Jean Rottner évoque "des impératifs familiaux " qui "animent cette lourde décision". Il quitte tous ces mandats et sera remplacé dans un premier temps à la tête de la région Grand Est par Franck Leroy, le maire d'Epernay .

Une décision quelques jours après une session plénière du conseil régional qui a surpris au sein même de l'exécutif régional, même si certains ont été prévenus un peu avant l'annonce officielle. Une décision personnelle que respecte la vice-présidente de la région Grand Est et conseillère municipale à Nancy, Valérie Debord : "c'est un homme qui était pris sept jours sur sept avec des milliers de kilomètres par semaine et une situation familiale où vous voyez peu ou pas vos proches. Il a eu envie d'autre chose, de marquer une rupture et de passer à autre chose, après avoir rempli ses engagements, sur lesquels nous avons été élus".

En tant que présidente du groupe majoritaire à la région, Valérie Debord doit animer une réunion ce soir. Le nom du candidat de la majorité à la présidence devrait émerger. Valérie Debord précise ne pas être candidate à la fonction.