Saint-Vincent-de-Tyrosse, France

Marie Aphatie a décidé de prendre la plume pour s'adresser directement à ses administrés. Dans une lettre, publiée sur le site internet de la commune et sur les réseaux sociaux, la maire de Saint-Vincent-de-Tyrosse explique les raisons qui l'ont poussée à démissionner de ses fonctions. Elle avait annoncé la nouvelle il y a quelques jours aux membres du conseil municipal et au préfet des Landes.

Tout d'abord, dans cette lettre, Marie Aphatie tient à le rappeler : "Jour après jour, mon engagement pour Saint-Vincent-de-Tyrosse a été sans faille." Mais très vite, elle en vient à cette maladie qui la ronge. "La vie ne nous épargne pas toujours et nous réserve quelques fois de méchantes surprises, comme le souci de santé qui me touche depuis quelques mois." Et elle avoue : "Je suis aujourd’hui dans une situation médicale difficile, qui ne me permet plus de vivre mon mandat à 1 000%."

Pour autant, elle explique que, tant que sa santé le lui permettra, elle restera au conseil municipal. Car, dit-elle, "mon attachement à Tyrosse est gravé au plus profond de moi." Élue en 2014, elle passe le flambeau à son équipe et plus particulièrement à son premier adjoint, Pascal Briffaud. Une lettre de Marie Aphatie qui se conclue simplement, sobrement, par un MERCI en lettres capitales.

L'élection du nouveau maire aura lieu jeudi prochain, le 15 mars.