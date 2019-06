Démission de Laurent Wauquiez de la présidence des Républicains : les réactions dans l'Indre

"Une bonne décision", "nécessaire" ... Les élus Les Républicains saluent la décision de Laurent Wauquiez de quitter la présidence du parti. Il l'a annoncé ce lundi soir en direct sur TF1. Dans l'Indre, on estime qu'il faut "tout remettre à plat."

Châteauroux, France

Une semaine après la raclée historique des Républicains aux élections européennes, Laurent Wauquiez a donc annoncé ce dimanche soir à la télévision qu'il démissionnait de la présidence de son parti : "Je ne veux pas être un obstacle, à aucun prix" à la reconstruction de la droite" a expliqué Laurent Wauquiez, dont le départ était souhaité par beaucoup d'élus LR.

Il faut se mettre autour de la table et voir si Les Républicains ont un avenir dans la forme actuelle" - Gil Avérous, maire LR de Châteauroux.

"Je pense que c'est une bonne décision", a réagi sur France Bleu Berry Gil Avérous, le maire de Châteauroux. "La défaite a été sévère, on ne pouvait pas rester dans cette situation inextricable. Pour la suite, il faut se laisser du temps et attendre la réunion initiée Gérard Larcher prévue ce mardi."

Le maire LR dit qu'il n'est pas inquiet concernant les élections municipales de 2020. "Généralement, leur bilan suffit et les maires n'ont pas besoin de l'étiquette "Les Républicains" pour se faire réélire. Maintenant, si on veut redevenir un parti de gouvernement, il faut se mettre autour de la table et voir si Les Républicains ont un avenir dans la forme actuelle."

Il faut tout reconstruire" chez les Républicains - Nicolas Forissier, député de l'Indre.

"La défaite est grave et il en tire les conséquences", estime de son côté Nicolas Forissier, député Les Républicains de l'Indre. "C'est à la fois courageux et sain, il était nécessaire qu'on remette tout à plat dans notre famille politique. Il faut tout reconstruire."

"C'était inévitable", enchaîne Nicolas Forissier. "Il a tiré les conséquences de cette élection comme l'avait fait d'ailleurs Nicolas Sarkozy avant lui. En espérant maintenant qu'il n'y ait pas une guerre des chefs stupide, parce que les Français attendent autre chose."