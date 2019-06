Démission de Laurent Wauquiez : "il y a un décalage entre le personnage et son image publique", estime Jean-Pierre Taite

Au lendemain de la démission de Laurent Wauquiez de la présidence des Républicains, Jean-Pierre Taite, le responsable du parti dans la Loire, estime que la décision de son désormais ex-président est "responsable et digne". Pour lui, il y a un souci de "perception" autour de Laurent Wauquiez.

Laurent Wauquiez et Jean-Pierre Taite, en septembre 2017 dans la Loire, entourés par Dino Cinieri et Hervé Reynaud.

"Il assume ses responsabilités, avec beaucoup de dignité et même un peu d'émotion", estime Jean-Pierre Taite, après la démission dimanche soir de Laurent Wauquiez de la présidence des Républicains. Pour le président du parti dans la Loire, cette démission "n'est pas une surprise" dans le contexte post élections européennes.

Jean-Pierre Taite connaît bien Laurent Wauquiez, il est l'un de ses vice-présidents au Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est justement parce qu'il connaît bien l'homme Wauquiez qu'il a une piste de travail à lui suggérer pour son avenir politique. Jean-Pierre Taite se dit surpris par "le décalage entre quand on connaît le personnage, et cette image qui est rendue dans la vie publique". "C'est à lui je pense de travailler aussi sur ce sujet", ajoute le président de LR dans la Loire, qui se dit prêt à suivre Laurent Wauquiez dans de nouvelles aventures politiques.