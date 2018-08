Le ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, a annoncé ce mardi son départ du gouvernement. Une décision "courageuse" selon Sophie Bringuy, conseillère régionale d'EELV de Loire-Atlantique.

Nantes

Nicolas Hulot a pris de court tout le monde ce mardi matin. Invité sur France Inter, le ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, a annoncé qu'il quittait le gouvernement. Il a également affirmé qu'il n'avait prévenu ni Emmanuel Macron ni Édouard Philippe de sa décision. Nicolas Hulot sera resté moins de seize mois dans le gouvernement d'Edouard Philippe.

Nicolas Hulot : "On me dit d'être patient, mais ça fait 30 ans qu'on est patients" #le79interpic.twitter.com/FcQDkvXIwh — France Inter (@franceinter) August 28, 2018

La démission de Nicolas Hulot a entraîné pas mal de réactions. En direct sur France Bleu Loire Océan, Sophie Bringuy, conseillère Europe Ecologie Les Verts de Loire-Atlantique, a précisé qu'il s'agissait "d'une très mauvaise nouvelle pour l'écologie".

"Je ne suis pas surprise par cette décision. Il a courageusement acté une situation d’échec. Je suis très émue par la sincérité de son discours. Il a pesé le pour et le contre. Et le contre l'a emporté. Nicolas Hulot ne souhaite pas être la caution d'un gouvernement qui refuse de changer de logiciel. C'est une très mauvaise nouvelle pour l'écologie" affirme Sophie Bringuy.

Sur Twitter, Matthieu Orphelin, député en Marche de la première circonscription du Maine et Loire et ancien porte parole de Nicolas Hulot, salue cette décision et espère "qu'elle va sonner comme un électrochoc".