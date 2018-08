Cherbourg-Octeville, Cherbourg-en-Cotentin, France

Des élus de la région avait fait le déplacement ce mercredi dans une exploitation agricole de Vauville. Au GAEC "Fief du Marais" d'Edouard et Michel Samson. Histoire de présenter les aides qui existent pour renouveler et moderniser les exploitations. Un des objectifs étant de sensibiliser à l'écologie et à l'environnement. Et qui dit écologie et environnement dit Nicolas Hulot. Et ce mercredi encore la démission du ministre alimentait les conversations.

David Margueritte, le manchois vice-président de la région Normandie voit surtout dans son bilan l'échec de la filière hydrolienne à Cherbourg avec l'arrêt d'OpenHydro