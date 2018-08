Démission de Nicolas Hulot : plus d'un Français sur deux pensent que c'est une mauvaise nouvelle pour la France

Par Viviane Le Guen, France Bleu

Plus d'un Français sur deux estiment que la démission de Nicolas Hulot est une "mauvaise chose" pour la France et pour le gouvernement, selon un sondage réalisé mardi par Odoxa pour Le Figaro et Franceinfo. En revanche une large majorité (84%) estime que ce départ est une bonne nouvelle pour lui.