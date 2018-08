Normandie, France

Coup de tonnerre dans le paysage politique. Nicolas Hulot démissionne du gouvernement, il n'avait prévenu personne, "pas même son épouse". Les réactions se multiplient dans notre région.

Réactions des députés et sénateurs de l'Eure

Deux députés sur les cinq députés LaREM de l'Eure ont réagi sur Twitter ce matin. Le député de la deuxième circonscription, Fabien Gouttefarde, se dit "triste d’apprendre la décision de Nicolos Hulot de quitter le Gouvernement. Cette décision doit tous nous éveiller, majorité et opposition, aux enjeux environnementaux sur lesquels on ne peut transiger."

.@N_Hulot doit être fier de son action, car en 15 mois:

✅ Sortie des hydrocarbures en France

✅ Plan Economie circulaire

✅ Plan Biodiversité (90 mesures clefs)

✅ Plan Hydrogène

✅ 50% de produits bio, locaux ou de qualité dans les cantines

✅ Sortie du glyphosate sous 3 ans — Fabien Gouttefarde (@FGouttefarde) August 28, 2018

Son suppléant à l'Assemblée nationale, Jérôme Pasco, salue une décision digne et courageuse. Toujours sur Twitter, le premier adjoint au maire de Conches en Ouche, ajoute " il a tout dit, simplement et clairement ! Il faut le l’écouter, le comprendre et le suivre ! "

Nicolas Hulot ministre d’État part mais son travail ne sera pas vain" - Marie Tamarelle-Verhaeghe, députée EM de l'Eure

Marie Tamarelle-Verhaeghe se montre optimiste : " la lutte pour l'environnement et le climat restent une cause prioritaire. Il y a eu des avancées, il y en aura d’autres encore".

Nicolas #Hulot ministre d’état part mais son travail ne sera pas vain et la lutte pour l’#environnement et le #climat reste une cause prioritaire.

Il y a eu des avancées #ecologie il y en aura d’autres encore...#hulotdémission@HotelRoquelaure — Marie Tamarelle Verhaeghe (@marietamarelle) August 28, 2018

Le sénateur UDI de l'Eure, Hervé Maurey, se veut plus politique et sarcastique : "espérons que le successeur de Nicolas Hulot aura plus à cœur de travailler avec le Sénat" écrit sur twitter l'ancien maire de Bernay. '

En Seine-Maritime

La République en Marche, c'est la République des marchands" - David Cormand, secrétaire national d'EELV, conseiller municipal de Rouen

David Cormand, également conseiller métropolitain délégué de Normandie Rouen Métropole, attaque de front le gouvernement : "Nicolas Hulot annonce son départ du Gouvernement par l’omniprésence des lobbys. Ce n'est pas anecdotique, c'est fondamental. _L'écologie et les biens communs sont encerclés par les intérêts privés_. La République en Marche, c'est la République des marchands".

.@N_Hulot annonce son départ du Gouvernement par l’omniprésence des lobbys. Ce n’est pas anecdotique, c’est fondamental. L’écologie et les biens communs sont encerclés par les intérêts privés. La République en Marche, c’est la République des marchands. https://t.co/bC01J4PcJe — David Cormand🌻 (@DavidCormand) August 28, 2018

Le député communiste de Dieppe, Sébastien Jumel, publie un tweet également avec un communiqué de presse dans lequel il pointe la dérive libérale de la politique d'Emmanuel Macron.