Après l'annonce surprise de Nicolas Hulot, le ministre de la transition écologique, de quitter le gouvernement, ce mardi matin, les élus réagissent en Drôme et en Ardèche. La République en Marche se fait en revanche plus discrète.

"On s'évertue à entretenir un modèle économique responsable de tous ces désordres climatiques", c'est ainsi que Nicolas Hulot justifie sa démission du ministère de la transition écologique.

Il l'a annoncé ce mardi matin chez nos confrères de France Inter.

Il jette l'éponge après un peu plus d'un an au gouvernement. Une annonce surprise : personne n'était au courant, ni le Président, ni le premier ministre, ni même son épouse.

Faute d'avancées suffisantes en matière d'environnement, Nicolas Hulot préfère quitter son poste... et la politique.

Depuis, les réactions se multiplient. L'eurodéputée écologiste drômoise Michèle Rivasi salue son courage. "Il ne pouvait plus servir de caution et avaler des couleuvres", dit-elle.

#Hulot démissionne après avoir dû tant renoncer, isolé qu’il était au sein d’un gouvernement livré aux Lobbies. Bravo à lui d’avoir tenté de mettre l’urgence écologique au cœur des politiques publiques. Puisse sa démission servir de déclic #climat#biodiversite#crisesanitaire... — Michèle Rivasi (@MicheleRivasi) August 28, 2018

Le député ardéchois LR Fabrice Brun salue aussi l'ex-ministre. "Nous n’étions pas d’accord sur tout mais il restera le ministre qui _nous a aidé à tordre le cou au gaz de schiste_. Une victoire pour l'Ardèche et les générations futures".

Je tiens à rendre hommage à Nicolas Hulot. Nous n'étions pas d'accord sur tout, mais il restera le ministre qui nous a aidé à tordre le cou au gaz de schiste. Une victoire pour l'Ardèche et les générations futures. #DémissionHulotpic.twitter.com/l6KXcli3VI — Fabrice Brun (@FabriceBrun) August 28, 2018

De son côté Hervé Saulignac, le député socialiste ardéchois, estime que le départ de Nicolas Hulot est une mauvaise nouvelle. "Ce ministre incarnait une volonté réelle, une vision et un espoir pour la planète. Il était probablement dans ce marigot le seul spécimen du nouveau monde."

Le départ de @N_Hulot est une mauvaise nouvelle. Ce Ministre incarnait une volonté réelle, une vision et un espoir pour la planète. Il quitte le #gouvernement avec classe et lucidité. Il était probablement dans ce marigot le seul spécimen du nouveau monde @franceinter. — Herve Saulignac (@hsaulignac) August 28, 2018

En revanche les élus La République en Marche se font beaucoup plus discrets après l'annonce surprise de Nicolas Hulot. Une démission qui prend de court les membres du gouvernement et de la majorité.

L'Elysée annonce, en fin de matinée, qu'il y aura un remaniement ministériel, mais "pas dans l'immédiat".