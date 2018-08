La référente en Moselle de la République En Marche, Béatrice Agamennone, regrette le départ de Nicolas Hulot du gouvernement. "La transition écologique et énergétique reste le fil rouge de l'action" d'Emmanuel Macron dit-elle.

Moselle, France

Déçue par la forme mais pas surprise sur le fond. Béatrice Agamennone avoue qu'elle s'attendait à la démission de Nicolas Hulot de son poste de ministre de la transition écologique, mais pas de cette manière. "C'est un manque d'élégance, commente la première marcheuse de Moselle. Quand on démissionne, on prévient au moins ses proches."

En revanche, cette décision, prise 15 mois seulement après son entrée au gouvernement, n'étonne guère l'élue messine. "Il avait déjà plusieurs fois laissé planer la menace d'un départ."

Cette démission est-elle justifiée ? Béatrice Agamennone ne le pense pas. "Il a accompagné le Président de la République dans les sommets internationaux. Make our planet great again, ce n'est pas rien. La transition écologique et énergétique reste le fil rouge de l'action gouvernementale."

Il (Nicolas Hulot) parle de la politique des petits pas. Je pense qu'il a fait des grands pas"

Mais alors, qu'est ce qui n'a pas marché ? "C'est sans doute dû à la lassitude. Il y a aussi une posture très différente entre le militant et le ministre. C'est plutôt cette chose la qu'il a eu du mal à s'approprier."