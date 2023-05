Démission du maire de Saint-Brévin : "La République dit aux élus locaux démerdez-vous", tacle David Samzun

"Ce matin, c'est la République qui recule, qui ne protège plus les élus locaux, qui autorise des manifestations de facho à Paris [...] et [en face] un maire qui n'est pas protégé." Les mots de David Samzun, le maire de Saint-Nazaire, sur France Bleu Loire Océan ce jeudi , au lendemain de la démission de Yannick Morez, maire de Saint-Brévin-les-Pains. L'élu a envoyé sa démission ce mercredi 10 mai au préfet, après des menaces et l'incendie de sa maison en mars dernier ."

Quel sentiment vous anime ce matin ?

David Samzun : "Un sentiment de tristesse, de gâchis, d'abandon. Je veux d'une part exprimer ma solidarité à Yannick Morez mais également à sa famille, ses collègues, élus et les services. [Un sentiment de tristesse] de voir un élu de la République qui aimait, ou en tout cas ne combat pas l'humanité, en voulant accueillir des hommes et des femmes dans ce que l'on appelle un CADA (Centre d'accueil pour demandeurs d'asile). L'État lui a demandé d'accueillir parce qu'il y avait des infrastructures, parce que ça avait déjà été fait, parce qu'il n'y avait aucune difficulté rencontrée depuis plusieurs années dans la commune de Saint-Brévin. Mais la réalité des choses c'est que c'est la droite, l'extrême droite, la droite dure, celle qui refuse l'accueil, qui gagne ce matin. Je prends acte de cette démission mais c'est la République qui recule, c'est la République qui ne protège plus les élus locaux. [...] La République est en train d'abandonner ses élus."

Cette démission intervient après des manifestations de l'extrême droite, Yannick Morez avait écrit au préfet ...

David Samzun : "L'État aujourd'hui ne prend plus les moyens de protéger les élus de la République lorsque ce n'est pas porteur électoralement. La réalité des choses c'est que Darmanin se déplace lorsqu'il y a des voix à gagner, y compris pour préparer éventuellement des candidatures à d'autres fonctions, mais ne dégage pas les moyens nécessaires pour une injonction donnée par l'État à un maire. Et derrière, c'est démerdez-vous ! C'est la même chose sur la tranquillité publique et la sécurité, l'État est en train de nous abandonner. Il faut être sur les plateaux télé et faire le buzz pour que Darmanin se déplace. On a un maire qui exprime de l'humanité, qui voit également avec sa population qu'il n'a pas d'opposition sur les CADA qui existaient déjà. On a beau ne pas avoir forcément les mêmes appartenances politiques avec M. Morez, mais nous sommes des humanistes, nous sommes des républicains avant toute chose. Et ce sentiment d'abandon, on le voit tous les jours, on le perçoit. On a un État qui passe son temps à nous donner des injonctions et derrière, c'est démerdez-vous ! Aujourd'hui, c'est donc l'extrême droite, la droite dure, celle de Zemmour et de Le Pen qui gagne !"

À 8 heures 20 ce jeudi matin, il n'y a toujours pas de réaction de Gérald Darmanin, le ministre de l'intérieur ...

David Samzun : "Ce n'est pas normal, c'est scandaleux. Ca l'était déjà quand Yannick Morez avait eu le porte-parole du gouvernement : il ne s'était rien passé derrière. La gendarmerie n'a jamais reçu les instructions de protéger cet élu et cette famille. [On a] un ministre de l'intérieur qui au moment de cette interview ne s'est toujours pas exprimé pour défendre la République, parce que c'est la République qui est en danger. C'est un scandale, c'est un scandale ! Darmanin devrait être sur le terrain à exprimer d'une part son soutien et combattre l'extrême droite, d'autre part, et non pas à l'alimenter."

Vous pensez que l'acte fort de Yannick Morez peut faire bouger les choses ?

David Samzun : "Oui, mais combien de maires sont à se poser la question de rester, parce qu'ils se font insulter sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a de l'agressivité qui est cautionnée par ces comportements ? Quand on voit l'État français accepter de voir des fachos, des nazis manifester à Paris, où est-ce qu'on est rendus ? Je suis très inquiet pour nous même, citoyens, pour nos gamins. Un CADA, c'est quoi ? C'est pour mettre à l'abri des hommes et des femmes. Là, il y a un maire qui reçoit une injonction de l'État, qui dit je veux bien accompagner et qui se retrouve seul... En clair aujourd'hui, la République dit aux élus locaux 'démerdez-vous' !"