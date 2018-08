Le Havre, France

C'est l'homme politique qui conserve le plus la confiance des Français : le maire... Et pourtant, ils sont de plus en plus semble-t-il à jeter l'éponge souvent pour une accumulation de raisons : les maires des petites communes sont souvent des retraités ou âgés, avec des soucis de santé et ils ne veulent plus avoir à faire aux difficultés de la gestion communale. Les maires sont confrontés depuis quelques années à la baisse de leur financement comme la dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat, la fin prochaine de la taxe d'habitation... et la lourdeur administrative avec les nombreuses strates de collectivités.

J'ai arrêté parce qu'un ras-le-bol général"

Je ne vais pas y laisser ma santé, j'avais des soucis pour dormir à cause de tels ou tels problèmes à régler"

Véronique Prézot était satisfaite de son premier mandat de maire en 2008, mais le second fût celui de trop en tout cas en ces temps de difficultés financières pour les communes. La fermeture de l'école de sa commune fût la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.

Des représentants des maires partagés sur la question dans nos deux départements

Avant il y avait des projets pour la commune, maintenant on se réunit uniquement pour faire des économies"

Denis Merville est maire de Sainneville non loin du Havre, pour lui ce découragement vient aussi du fait que les communes perdent de plus en plus leur pouvoir au profit des communautés de communes, souvent avec des réunions énergivores auxquelles les plus jeunes qui travaillent ne peuvent assister. Ce qui empêche un renouvellement générationnel des élus. D'après lui, il pourrait y avoir une crise des vocations en 2020.

Au contraire, pour son homologue de l'Eure, Jean-Paul Legendre, maire d'Iville à côté du Neubourg, la relève pour 2020 est assurée :

Je constate des gens autour de moi qui sont extrêmement entreprenants, dynamiques, qui essayent d'innover"

Il n'y a pas dans le département de l'Eure, d'augmentation des démissions"

Alors crise des vocations ou non pour les élections municipales de 2020 ? En tout cas d'après une étude du Figaro, 887 maires des communes de - de 2 000 habitants ont démissionné depuis le début de leur mandat en 2014.