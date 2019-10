Démission du chef du RN du Bas-Rhin, Thibault Gond-Manteaux, condamné par le passé pour violences racistes

Il avait été investi le jeudi 17 octobre par le RN pour les prochaines élections municipales à Strasbourg. Thibault Gond-Manteaux a jeté l'éponge ce mercredi matin invoquant des "contraintes professionnelles imprévues". Dans ce laps de temps, des publications sur les réseaux sociaux avaient fait état du passé violent et raciste du candidat.

Condamné à deux reprises

Âgé de 34 ans, il a été condamné en 2011 à trois ans de prison dont un an et demi ferme pour avoir participé en 2005 à l'agression dans un parc de deux personnes d'origine maghrébine, puis en 2012, à cinq ans de prison dont trois et demi avec sursis pour avoir incendié des restaurants turcs.

Marine Le Pen a reconnu que le candidat RN avait "caché" au parti ces condamnations. "Nous avons donc appris (...) que (Thibault Gond-Manteaux) avait caché à la commission d'investiture (du RN) non seulement ces comportements inadmissibles, scandaleux, mais de surcroît des condamnations ou la condamnation, je n'en sais pas plus, qui en a été la conséquence" explique la présidente du parti.