Démission du maire de Saint-Brévin : "C'est dramatique qu'on en arrive là", déplore une élue morbihannaise

L'indignation se poursuit après la démission du maire de Saint-Brévin-les-Pins. Yannick Morez l'a annoncé cette semaine dans une lettre adressée au préfet de Loire-Atlantique , il rend son écharpe de maire après des menaces et l'incendie de son domicile, en mars dernier. C'en est trop pour l'Association des maires de France qui dénonce "une énième manifestation de la violence à laquelle doivent de plus en plus faire face les élus". L'AMF réclame en urgence des réponses "à la hauteur des enjeux". Cette séquence remet la violence envers les élus au centre des discussions. Maires, mais aussi adjoints et conseillers municipaux sont parfois plongés dans un quotidien difficile comme l'explique Solène Pira-Le Monnier, conseillère municipale à Berric dans le Morbihan, également ambassadrice du réseau Élues Locales, elle était l'invitée de France Bleu Armorique, ce vendredi 13 mai.

France Bleu Armorique : Après cette décision du maire de Saint-Brévin, est-ce que vous dites comme l'Association des maires de France, que c'est la démission de trop ?

Solène Pira Le Monnier : Il y a longtemps longtemps qu'il y a trop de démissions et que c'est la démission de trop. Celle-là, elle est particulièrement parce que ce qu'a subi Yannick Morez depuis plusieurs mois est d'une violence inouïe et aucune, aucune revendication ne justifie de tels actes. Effectivement, ce maire se retrouve dans une situation où la seule solution qui lui reste pour se protéger et protéger sa famille, reste la démission. Et c'est dramatique qu'on en arrive à des situations de la sorte.

Vous êtes depuis deux ans ambassadrice du réseau Elues Locales, vous avez eu de nombreux témoignages et vous dites que les adjoints et conseillers municipaux, qui représentent 93 % des élus locaux, sont épuisés.

Cette agressivité ambiante est liée au sein même des conseils municipaux. Et à l'heure actuelle, on se rend compte qu'il y a une difficulté de dialogue en interne. Une difficulté aussi à pouvoir exercer son mandat sereinement, avoir accès aux informations, avoir la possibilité de débattre lors des conseils municipaux et l'incapacité aussi des élus aujourd'hui, à trouver des réponses. Cette solitude que l'on ressent au sein des conseils municipaux fait qu'il y a un découragement qui existe, et puis une sorte de désillusion par rapport à ce qu'on pensait vivre en tant qu'élu. Et il y a de plus en plus de démissions parce qu'on sent une incapacité à pouvoir exercer notre mandat comme on le souhaitait.