Démission du maire de Saint-Brévin : "il y a eu un soutien continu" de l'Etat selon le préfet

Yannick Morez, le maire démissionnaire de Saint-Brévin (Loire-Atlantique) sera reçu "dans les prochains jours" par la Première ministre, selon le préfet de la Loire-Atlantique. C'est seulement une fois cette rencontre passée que la demande de démission de son poste de maire sera instruite, a également précisé Fabrice Rigoulet-Roze. Le préfet de la Loire-Atlantique s'est exprimé devant plusieurs médias ce jeudi midi, lui qui est destinataire de ce courrier de démission daté du 9 mai.

Interrogé sur la décision de Yannick Morez, à la fois de démissionner et de quitter prochainement sa commune dans un contexte de tensions et de menaces en lien avec un projet de centre d'accueil de demandeurs d'asile, le préfet dit avoir discuté avec Yannick Morez. "Il m'a indiqué notamment que c'était le fruit d'une longue réflexion, à la fois personnelle et familiale, et que les tensions qui avaient existé depuis 2021 sur le dossier du Cada de Saint-Brévin avaient évidemment pesé dans son choix personnel (...) Je lui ai renouvelé mon soutien, comme je l'avais déjà fait à plusieurs reprises, et lui témoigne ma solidarité", a affirmé le préfet.

Présence de gendarmes près du domicile du maire

À plusieurs reprises, notamment après l'incendie criminel de deux véhicules endommageant sa maison, fin mars , puis une nouvelle manifestation d'opposants comme de partisans au projet, fin avril , Yannick Morez a évoqué le manque d'écoute et de soutien des services de l'État. Pour le préfet, au contraire, "depuis le début, en 2021, le soutien de l'État a toujours été constant, à la fois auprès du maire, du conseil municipal." Le préfet énumère ainsi des réunions publiques avec la participation de l'État, des échanges, mais aussi des entretiens avec le collectif anti-Cada, comme ce fut le cas quelques jours avant la dernière manifestation, fin avril : "c'était à la demande du maire pour confirmer le soutien de l'État à la fois au projet de Cada mais également auprès de la commune, du maire et de l'ensemble de l'équipe municipale."

Concernant les menaces, les insultes et l'incendie volontaire qui a touché deux véhicules de Yannick Morez, le préfet évoque des faits "inqualifiables", "intolérables" et "à chaque fois, j'ai incité le maire évidemment à porter plainte." Le préfet qui rappelle également que les forces de l'ordre ont été mobilisées lors des différentes manifestations, que systématiquement un sous-préfet était présent "pour garantir la sécurité et la tranquillité" de la commune. Le représentant de l'État a également assuré "que des mesures ont été prises suite à un certain nombre d'intimidations, notamment de protection spécifique sur le domicile, des patrouilles particulières de la gendarmerie nationale autour, notamment après l'incendie."

L'enquête est en cours et gérée par le pole criminel du tribunal de Nantes. Le procureur de la République de Nantes, Renaud Gaudeul, précise qu'"il n'y a pas eu à ce stade de personne interpellée dans le cadre de cette affaire".