Démission du maire de Saint-Brévin : la première adjointe Dorothée Pacaud élue ce vendredi soir

Dorothée Pacaud élue ce vendredi soir. Une dizaine de militants de l'ultra-droite venus de Tours et Angers ont manifesté devant la salle avec des fumigènes avant d'être dispersés par la gendarmerie. A peine élue et déjà une première plainte. "C'est de la haine, des amalgames, nous sommes unis et nous irons jusqu'au bout"

Saint-Brévin tourne la page mais dans la continuité . Depuis que le préfet a accepté la démission du maire divers droite Yannick Morez , le 30 mai dernier, c'est la première adjointe qui assurait l'intérim. Dix jours donc que Dorothée Pacaud était assise dans ce fauteuil de maire. Elle va donc le rester jusqu'à la fin du mandat, car elle a été élue ce vendredi soir en conseil municipal. 5 bulletins blancs et 26 suffrages pour l'ex première adjointe.

"Elle a du courage, il faut faire bloc derrière elle"

Dorothée Pacaud rassemble autour de sa candidature la plupart des élus, y compris ceux de l'opposition . Car tous saluent "le courage" de celle qui veut bien reprendre la main dans ce " contexte anxiogène". Marc Bernardeau, conseiller municipal de l'opposition de gauche (Une ambition pour Saint-Brévin) raconte qu'avant-même de devenir officiellement maire, Dorothée Pacaud a déjà reçu du courrier, "des lettres anonymes nauséabondes, des insultes et des injures". Confirmation de la principale interesée : "évidemment, comme à chaque fois, nous avons porté plainte" mais de souligner qu'il y a aussi parmi toutes ces lettres, "de nombreux courriers de soutiens".

Voir le verre à moitié plein et tracer son chemin coùte que coùte. De quoi forcer l'admiration y compris chez ses adversaires. "On n'est pas d'accord sur tout, mais on va rester soudés" résume encore Marc Bernardeau. Qu'ils soient de gauche ou macronistes, encore plus a-fortiori quand ils sont de la majorité municipale, tous les élus le disent : ils vont faire bloc derrière Dorothée Pacaud. Tous restent choqués par les menaces, les insultes, et la tentative d'incendie contre la maison du maire .

Les élus brévinois restent solidaires notamment pour porter ce projet de Cada tant contesté par les milieux de l'extrême droite. Le transfert du centre pour demandeurs d'asile, certes un projet de l'Etat, certes mené sans aucun soutient a largement dénoncé l'ex-maire Yannick Morez , mais un projet qui ira au bout : les travaux se poursuivent, le centre ouvrira à côté de l'école de la Pierre Attelée à la fin de l'année. Dorothée Pacaud s'y engagé, une nouvelle fois.

Courte manif d'une poignée de militants de l'ultra droite

Alors que le conseil municipal touche à sa fin, une dizaine de militants de l'ultra-droite venue de Tours et d'Angers manifestent avec des fumigènes sous les fenêtres de la salle. Un slogan crié à tue-tête : "Hier Annecy, demain Saint-Brévin". La police municipale et les gendarmes appelés en renfort vont les disperser rapidement, mais peu de temps après, alors que Dorothée Pacaud accorde sa première interview en tant que maire, elle est alpaguée par deux membres du collectif brévinois anti-cada.

"Je m'attendais à cette entrée en matière", Dorothée Pacaud

"Ma porte sera toujours ouverte pour des explications pour vous rassurer mais les propos haineux sont interdits" tacle la nouvelle élue. "Je m'attendais à cette entrée en matière, mais dès que le Cada ouvrira à la fin de l'année, il n'y aura plus aucun problème". La tête haute et pleine d'espoir*, "on n'avance pas si on a peur, mes enfants qui sont ado et très engagés me soutiennent, et avec mon équipe, nous irons au bout de notre projet".*

Yannick Morez est présent, il vote, soulagé, heureux de tourner la page, ému et "pas inquiet pour son ex première adjointe. Elle est bien entourée et sera mieux surveillée, les gendarmes sont désormais très présents" © Radio France - Hélène Roussel

Yannick Morez assiste et vote lui aussi dans ce conseil où il n'est plus assis au centre. Soulagé, ému, "pas inquiet pour la suite car Dorothée est déterminée, une main de fer dans un gant de velours, et elle sera très entourée".

Un espoir pour l'ancien maire ? "Que le gouvernement tienne ses promesses, que les élus soient moins seuls. Déjà, Dorothée aura droit à davantage de surveillance" se rassure Yannick Morez qui évoque les plaintes désormais traitées et la présence rassurante des gendarmes.

Un regret ? "De ne pas être allé au bout de mon mandat, mais la page est tournée. Je suis heureux ce soir". Le conseil vote dans la foulée une protection fonctionnelle, pour que les frais d'avocats en cas d'agression ou d'attaque du maire soient pris en charge.

Dorothée Pacaud, professeure d'histoire en collège de 45 ans, mère de 3 enfants, élue à St Brévin depuis 2014, est dit-on adepte de la concertation. Une certitude : elle a fait consensus au sein du conseil municipal et devient la première femme maire de Saint-Brévin.