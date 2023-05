Démission du maire de Saint-Brevin : "Les attaques contre Yannick Morez sont indignes", réagit Emmanuel Macron

"Les attaques contre Yannick Morez, maire de Saint-Brevin-les-Pins, et contre sa famille, sont indignes", dénonce ce jeudi Emmanuel Macron dans un message sur Twitter. Le Président de la République s'est brièvement exprimé après la démission du maire de Saint-Brevin , ce mercredi 10 mai. Yannick Morez a envoyé sa lettre au préfet de Loire-Atlantique après de nombreuses menaces et l'incendie de sa maison en mars dernier dans le cadre de l'installation d'un CADA (Centre d'accueil pour demandeurs d'asile). "Je redis ma solidarité et celle de la Nation", poursuit le Président sur Twitter.

Un peu plus tôt ce jeudi, c'est Elisabeth Borne qui s'est exprimée : "Ce qui s'est produit est très choquant, je voudrais assurer le maire de tout mon soutien. Cela montre qu'il y a une montée d'extrémisme dans ce pays. [C'est] une situation inacceptable", a-t-elle commenté depuis l'île de La Réunion. La Première ministre a également annoncé qu'elle conviera Yannick Morez à Matignon la semaine prochaine.

L'élu de la commune de Loire-Atlantique s'est plaint du "manque de soutien de l'État" dans cette affaire. Élisabeth Borne a de son côté rappelé sa volonté de "mieux protéger les maires", de "renforcer notre action pour intervenir plus tôt, pour pouvoir soutenir les maires pour repérer leurs difficultés et mieux les accompagner".