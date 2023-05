Démission du maire de Saint-Brévin : "On ne va pas mettre un gendarme devant chaque mairie"

"Les attaques contre Yannick Morez, maire de Saint-Brevin-les-Pins, et contre sa famille, sont indignes ", dénonce ce jeudi Emmanuel Macron dans un message sur Twitter. Le Président de la République s'est brièvement exprimé après la démission du maire de Saint-Brevin , ce mercredi 10 mai. Yannick Morez a envoyé sa lettre au préfet de Loire-Atlantique après de nombreuses menaces et l'incendie de sa maison en mars dernier dans le cadre de l'installation d'un CADA (Centre d'accueil pour demandeurs d'asile).

La Première ministre Elisabeth Borne va proposer au maire de Saint-Brevin-les-Pins, Yannick Morez (DVD), qui a démissionné mercredi sous la pression de l'extrême droite en déplorant un "manque de soutien de l'État", de le recevoir "dans le courant de la semaine prochaine", a annoncé jeudi Matignon. Le gouvernement promet de mettre en place de nouveaux moyens pour prévenir et lutter contre les atteintes aux élus.

Il y a deux ans, en novembre 2021, le maire de Champéon, un village situé entre Lassay-les-Châteaux et Mayenne, avait été agressé physiquement par une habitante. Pour Christian Sabran, interrogé par France Bleu Mayenne, il est bien compliqué de mieux protéger les élus : "On peut faire mieux, mais protéger complétement c'est impossible sinon on n'a plus de liberté. On ne va pas mettre un gendarme devant chaque porte de mairie. La vie en société est difficile, la société est malade. On n'est pas obligé de partager les mêmes idées, mais on doit se respecter".