Démission du maire de Saint-Brevin : "On s'est retrouvés seuls, abandonnés par l'État", soutient Yannick Morez

Devant la commission des lois du Sénat ce mercredi, le maire démissionnaire de Saint-Brevin-les-Pins, en Loire-Atlantique, a longuement rappelé les évènements qu'il a subis pendant des mois. Une pluie d'insultes et de menaces, lié à un projet de transfert d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile (Cada) sur sa commune, mais aussi la défaillance de l'État. Suite à l'incendie criminel de sa maison en mars dernier et au manque de soutien des autorités, Yannick Morez a décidé le 10 mai dernier de quitter son poste et de déménager .

Maire depuis 2017 et habitant de Saint-Brevin depuis 32 ans, Yannick Morez rappelle que le centre d'accueil a été installé à la demande de l'État dans la commune en 2016 et que tout se passait "sans la moindre difficulté". Il y a deux ans, en 2021, le sous-préfet de Saint-Nazaire annonce à l'élu que l'État souhaite voir le centre devenir pérenne. Installé jusqu'ici dans un ancien centre de vacances d'EDF, le Cada doit déménager et c'est au maire de "trouver un autre site".

Yannick Morez propose à l'association Aurore, qui gère les centres d'accueil en France, d'installer le centre dans une ancienne colonie située au sud de Saint-Brevin, près d'une école élémentaire. Le site est validé par les autorités, mais selon l'élu, "l'État ne souhaitait pas informer les habitants, ils ont laissé la municipalité s'en charger". La mairie organise des réunions avec les parents d'élèves, la directrice, des tracts sont distribués à la population. "Tout se passait bien", jusqu'à la création début 2022 d'un collectif opposé au déménagement du Cada. En fin d'année dernière, deux manifestations sont organisées par ce collectif "qui a fait appel à tous les groupuscules d'extrême-droite", selon Yannick Morez.

"Pas une tarte à la crème mais une tarte au plomb"

À partir de là, le maire explique avoir reçu de nombreuses menaces, des insultes et avoir été "jeté en pâture" dans des articles publiés sur le site "riposte laïque". "On a alerté la gendarmerie, souligne Yannick Morez. Réponse : liberté d'expression." Il reçoit également des "tracts ignobles" dans sa boîte aux lettres personnelle, montrant des enfants décédés. Autre menace reçue : "Ce ne sera pas une tarte à la crème mais une tarte de plomb." Ces documents sont transmis à la gendarmerie et là encore, selon lui, on lui rétorque "liberté d'expression".

Yannick Morez envoie des courriers au préfet, à la procureure de Saint-Nazaire... Des courriers restés sans réponse. Devant le Sénat, l'élu explique même que lors d'une réunion avec des parents d'élèves, eux aussi harcelés par le collectif anti-Cada, la gendarmerie leur a dit que "ça ne servait à rien de déposer plainte". "On était dépités, on se retrouvait démunis, seuls, abandonnés par l'État", répète l'élu.

Et le 22 mars dernier, le maire est victime d'un incendie dans sa maison, un "attentat criminel" selon ses propres mots, "probablement un engin explosif mis entre mes deux véhicules". "Nous étions dans la maison mais heureusement, nous avons été réveillés par le bruit", raconte Yannick Morez. Ce jour-là, le maire est contacté par la procureure de Saint-Nazaire, le sous-préfet mais aussi par le préfet des Pays de la Loire et Olivier Véran "seul ministre à m'avoir écrit", souligne l'élu. Deux jours après, il explique que le sous-préfet, en visite dans une commune voisine, "ne s'est même pas arrêté" pour venir le voir.

"On n'a jamais été entendus, pris au sérieux"

Suite à l'incendie, Yannick Morez adresse un courrier à Olivier Véran et Emmanuel Macron pour les interroger sur le manque de soutien de l'État. Ils l'assurent de leur soutien mais ne répondent pas à ses questions. " Le manque de soutien de l'État était flagrant, répète Yannick Morez. On a l'impression de ne jamais avoir été entendus, de ne pas avoir été pris au sérieux ".

Une nouvelle manifestation du collectif anti-Cada est annoncée pour le 29 avril dernier. Une nouvelle fois, le maire écrit aux autorités pour leur demander de l'interdire. La veille, le sous-préfet finit par lui expliquer qu'il ne "pouvait pas interdire la manifestation juridiquement". Résultat, des dégradations sur les commerces, des poubelles et une voiture incendiées ... Nouveau courrier au préfet, resté "à ce jour sans réponse" : "Il n'y a même pas eu d'interpellations".

Face à cette situation, après "une longue discussion avec ma famille", le maire décide donc début mai de démissionner et de quitter la ville. "La gendarmerie m'a alors appelé en me disant 'mais vous n'avez pas déposé plainte'", raconte Yannick Morez, sourire en coin mais regard dépité. L'élu a ensuite décidé de porter plainte, tout comme son épouse, et il dit s'être rendu compte que les gendarmes "étaient en train de travailler sur les tracts haineux, ils montaient tout un dossier" : 'D'un seul coup, maintenant on peut faire quelque chose".

Le préfet a "menti" selon Yannick Morez

Après sa démission, le maire reçoit également un appel du préfet, le deuxième seulement après l'incendie de sa maison. Préfet qui lui explique que les autorités ont soutenu l'élu avec trois compagnies de CRS déployées lors des manifestations notamment. Mais Yannick Morez est exaspéré quand il entend le préfet dire qu'il a organisé des réunions publiques sur le déménagement du centre d'accueil : "De la part d'un préfet, mentir effrontément en public, c'est quand même important, il sait très bien que c'est faux, on a toutes les preuves."

Et quand les sénateurs lui demandent s'il est prêt à revenir sur sa décision, Yannick Morez est clair : "J'ai bien eu le temps de réfléchir avec mon épouse, mes enfants... Ils me disent de tout arrêter, ma femme ne veut plus rester à Saint-Brevin. Donc je ne reviendrai pas en arrière."

Rencontre avec Elisabeth Borne à 18h30

Yannick Morez pourra discuter de tous ces sujets ce mercredi soir avec la Première ministre Elisabeth Borne, qui le reçoit à 18h30. Selon les informations de franceinfo, la démission du maire de Saint-Brevin n'a pas encore été acceptée. Matignon et le ministre de l'Intérieur ont demandé au préfet de ne pas la valider avant cette rencontre.

"Je sais que les maires tous les jours, quel que soit leur bord politique, subissent injures et agressions : sans doute que la République ne met pas assez de moyens pour les protéger", a déclaré Gérald Darmanin sur France Inter ce mercredi matin. "Peut-être qu'on n'en a pas fait assez, peut-être qu'on n'est pas assez au rendez-vous de la protection des élus ruraux", a concédé le ministre de l'Intérieur.

À l'issue du rendez-vous entre Yannick Morez et Elisabeth Borne, la ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité, Dominique Faure, doit également annoncer la mise en place du "centre d’analyse et de lutte contre les violences faites aux élus", dont le but est de mieux les accompagner quand ils sont victimes de violences.