Démission de Luc Lemonnier : les premières réactions politiques au départ du maire du Havre

Accusé d'avoir envoyé des photos pornographiques à plusieurs femmes, le maire du Havre Luc Lemonnier a quitté ses fonctions ce jeudi 21 mars. On fait un point sur les réactions politiques.

Le Havre, France

Coup de tonnerre au Havre ! Luc Lemonnier a démissionné jeudi 21 mars 2019 de son poste de maire. Il était dans la tourmente depuis plusieurs jours après des révélations. "J'ai décidé de présenter ma démission de mes fonctions et mandats à la Ville du Havre et à la communauté urbaine. Cette décision mûrement réfléchie s'est imposée à moi en raison de la nécessité de protéger ma famille et mes proches." Plusieurs femmes l'accusent d'avoir envoyé des selfies à caractère sexuel.

C'est le premier adjoint de Luc Lemonnier, Jean-Baptiste Gastinne qui prend l'intérim à la mairie du Havre.

L'opposition est "abasourdie"

Matthieu Brasse, conseiller municipal socialiste à réagi vendredi sur l'antenne de France Bleu Normandie. Pour lui, "c'est une demi-surprise, j'ai pris acte et j'ai compris les raisons de sa démission. Dans ce genre d'histoire ce sont les proches qui sont impactés. Il a bien fait de démissionner"

Je suis abasourdi par votre reportage, ça s'apparente à du harcèlement" - Matthieu Brasse, PS.

Et le conseiller de continuer : "J'étais au courant que des photos circulaient mais je ne connaissais pas le contexte. Si ces femmes s'expriment, elles doivent continuer à le faire et saisir la justice".

Sur France Bleu Normandie ce vendredi, le député de la 8e circonscription de Seine-Maritime (Le Havre-Gonfreville l'Orcher) Jean-Paul Lecoq a réagi : "C'est une décision sage pour assurer sa défense. Il n'était plus en capacité de porter les grands dossiers du Havre".

La conseillère municipale communiste Nathalie Nail a également réagi vendredi matin sur notre antenne : "Cette démission regarde Luc Lemonnier mais les Havrais méritent mieux que ça, il faut rapidement tourner la page de ce triste épisode et si les faits sont avérés, mes pensées vont aux victimes potentielles que la loi doit protéger".

"Je ne me réjouis pas que l'on jette l’opprobre sur le Havre et sur les Havrais. C'est un séisme."- Nathalie Nail

Quelles conséquences politiques au Havre ?

Matthieu Brasse attend une réaction : "Edouard Philippe devra s'exprimer car quand les Havrais ont voté en 2014, ils ont voté pour une liste menée par Edouard Philippe et pas pour une liste conduite par Jean-Baptiste Gastinne".

"Je pense qu'Edouard Philippe était au courant que des photos circulaient après sur le "pourquoi" j'en doute" - Matthieu Brasse

Pour Matthieu Brasse, "pendant un an, la majorité sera bloquée et devra gérer les affaires courantes. Ce sont les Havrais qui vont être impactés".

Sur notre antenne ce vendredi, Jean-Paul Lecoq assure qu'il pourrait être candidat à la mairie du Havre : "Je serai fixé dans quelques semaines".