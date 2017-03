Démission Le Roux : inéluctable et réconfortant pour Nathalie Niéson et Olivier Dussopt

Bruno Le Roux n'est plus ministre de l'Intérieur : il a démissionné après des révélations sur des emplois occupés par ses filles lorsqu'il était député.

"Lorsqu'il y a une mise en cause, on ne peut pas rester sur des responsabilités aussi importantes..."

Olivier Dussopt a été le premier en Drôme-Ardèche à réagir à la démission du ministre de l'Intérieur. Bruno Le Roux, au coeur d'une polémique sur l'emploi de ses filles adolescentes à l'Assemblée a quitté son poste mardi en fin d'après-midi. Il est remplacé par Matthias Fekl, jusqu'ici secrétaire d'Etat au Commerce extérieur.

Pour le député PS du nord Ardèche, Bruno Le Roux a démissionné moins de 24 heures après la publication des informations sur les contrats de ses filles et ça me rassure. C'est même une forme de réconfort. Comme député (...) impliqué dans la vie publique, appartenant à la même famille politique que Bruno Le Roux, je n'aurais pas pu supporter d'avoir dans la même famille, des responsables qui s'accrochent alors qu'ils sont mis en cause. Je ne sais pas si Bruno le Roux est innocent ou coupable de ce qui lui est reproché. Il dit qu'il est innocent et qu'il va le prouver. Mais quand on est mis en cause par la justice, il est difficile de se défendre et de pouvoir exercer des responsabilités, donc c'est une bonne décision qui a été prise.