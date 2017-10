Démission inattendue de Lydia Thieulent à la mairie de Cherbourg-Octeville

La première adjointe de Cherbourg-Octeville a adressé un courrier de démission vendredi. Trois jours après avoir été battue lors de l'investiture pour le poste de maire délégué, Lydia Thieulent a mis un terme à neuf années d'action publique à Cherbourg.

Le départ de Lydia Thieulent du conseil municipal de Cherbourg-Octeville fait l'effet d'une petite bombe dans le paysage politique cherbourgeois. La première adjointe a surpris tout le monde en adressant sa démission vendredi après 9 années passées au sein de la majorité municipale, d'abord en charge de la culture, puis aux affaires scolaires. Et il est clair désormais que ce qui a précipité sa démission, c'est bien le résultat du vote des militants en début de semaine pour choisir le candidat du PS au poste de maire délégué de Cherbourg-Octeville laissé vacant par Jean-Michel Houllegatte appelé au Sénat. Lydia Thieulent avait obtenu un peu moins de 35% des suffrages face à Sébastien Fagnen proclamé vainqueur.

"un scrutin orienté"?

Et ce départ crée un malaise. Car même si elle n'a pas pris la parole pour s'expliquer publiquement, les causes de la démission de la première adjointe semblent liées au résultat du scrutin, mais aussi aux conditions dans lesquelles il s'est déroulé. Pour sa collègue, adjointe de Cherbourg-en-Cotentin Anna Pic, "Lydia Thieulent s'est peut être sentie désavouée par le vote des militants, mais ce n'était pas du tout le cas; elle a fait un travail remarquable et elle va nous manquer". Mais certains proches de l'élue démissionnaire vont plus loin et n'hésitent pas à parler de scrutin "orienté". Les militants auraient été incités à voter pour Sébastien Fagnen. En "off", on estime que Lydia Thieulent n'était pas assez "dans le moule" de l'appareil socialiste et "qu'elle n'était pas le candidat du maire de Cherbourg-en-Cotentin". De son côté, Jean-Michel Houllegatte estime que ces arguments sont infondés et parle d'un scrutin tenu en toute transparence. Il voit plutôt dans la démission de son ex-première adjointe "la conséquence d'une déception personnelle". Pour Muriel Jozeau-Marigné, élue PRG et collègue de Lydia Thieulent depuis des années, "c'est une vraie déception de voir la première adjointe démissionner, et de constater qu'on ne cherche pas à la retenir". Pour elle, "l'élue est la vraie héritière localement de Bernard Cazeneuve". "Mais être une femme en politique, c'est compliquée", ajoute-t-elle.