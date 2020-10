Démissions à Valdoie : "Je continuerai et mon équipe est derrière moi !", la maire Marie-France Céfis

C'est la crise au conseil municipal de Valdoie après des démissions en cascade. Sept conseillers municipaux ont claqué la porte, ce que confirme la maire Marie-France Céfis élue en mars dernier. Parmi eux, deux membres de l'opposition et cinq de la majorité. Ces derniers seront remplacés par d'autres colistiers, assure la maire. Il n'y aura donc pas de nouvelles élections à Valdoie comme continue à réclamer l'ancienne maire Corinne Coudereau et le député Michel Zumkeller qui, les premiers, avaient présenté leur démission. Ils avaient tous les deux contestés le résultat du scrutin de mars dernier.

La maire dénonce une cabale et une manipulation politique

Pour expliquer cette vague de départs successifs, Marie-France Céfis dénonce une cabale et une manipulation politique. " Je n'ai pas de noms à citer mais c'est quand même très curieux que cela arrive juste après le jugement du tribunal. Je continuerai et mon équipe est derrière moi. les postes seront redistribués, les gens sont motivés pour continuer et ne laisseront pas impressionnés par tout ce qui est entrain de se mettre en place", indique Marie-France Céfis.

Elle est incapable de gérer cette commune - Michel Zumkeller, ex-maire et conseiller municipal démissionnaire

Pour Michel Zumkeller, il n'y a pas de cabale. Personne ne tire les ficelles, indique le conseiller municipal d'opposition. Selon lui, la maire de Valdoie a été lâchée par les siens. Elle est la seule responsable de la situation. " C'est toujours facile de parler de cabale. Elle croit ce qu'elle veut. C'est son incompétence qui rend tout ça possible. La plupart de ses colistiers sont des gens qui étaient avec nous, qui nous ont trahi. Ces gens ne sont pas mes amis. Ils en ont tout simplement assez de l'attitude de Madame Céfis. La responsable de tout ça, c'est elle. Elle est incapable de gérer cette commune. Ce que je souhaite vraiment pour Valdoie, c'est qu'il y est un vrai maire !", réclame le député du Territoire de Belfort, ancien maire de la ville de 2009 à 2017.

Il n'y aura pas de nouvelles élections, selon Marie-France Céfis

C'est presque un tiers du conseil municipal qui a donc démissionné ce qui, en théorie, ouvre la voix à de nouvelles élections. Mais Marie-France Céfils assure que les cinq conseillers de son camp seront remplacés par des colistiers et que de nouvelles élections municipales ne sont pas à l'ordre du jour. " Nous avons une part de responsabilité. Les Valdoyens nous ont fait confiance", indique la maire élue en mars avec seulement 37% de participation et 860 voix dans une commune de 5 600 habitants. Marie-France Céfils reste à la barre dans la tempête. Après une revue des troupes, elle assure : " je continuerai et mon équipe est derrière moi !".

Une réunion publique avant la fin de l'année

Le prochain conseil municipal n'aura lieu que fin décembre. Mais d'ici là, la maire organisera une réunion publique. " Nous allons faire une mise au point et tout mettre sur la table". On peut d'ores et déjà imaginé que cette réunion sera animée.