Démissions chez Debout la France, manifestations à Yerres : quand la pilule FN ne passe pas autour de Dupont-Aignan

L'accord de Nicolas Dupont-Aignan avec Marine Le Pen est vivement critiqué par certains membres de son parti Debout la France, qui vont parfois jusqu'à démissionner. Ce ralliement choque aussi les habitants de Yerres qui ont manifesté pour la troisième fois lundi contre la décision de leur maire.

En ce lundi 1er mai, ce n'est pas pour la Fête du Travail que les administrés de Yerres sont descendus dans les rues de leur commune des Yvelines. Ils ont manifesté, pour la troisième fois depuis que la nouvelle est tombée, contre le ralliement de leur maire à Marine Le Pen. Nicolas Dupont-Aignan a accepté de faire campagne en faveur de la présidente du Front national, en échange notamment du poste de Premier ministre si elle remporte l'élection présidentielle. Cet accord suscite également une forte opposition au sein du parti de Nicolas Dupont-Aignan.

Les cadres du parti sont nombreux à avoir claqué la porte publiquement dans la foulée de l'annonce, à commencer par son vice-président Dominique Jamet. Il parle d'une "faute morale" doublée d'une "erreur politique" dans une tribune publiée sur le site Atlantico.

Plusieurs autres cadres du parti souverainiste sont partis, et des élus ont également présenté leur démission dans plusieurs régions de France. C'est le cas en Charente-Maritime ou encore en Bretagne où l'un d'eux, Nicolas Le Caroff, renonce dans le même temps à sa candidature aux législatives.

On s'est battu 10 ans pour expliquer aux Français que nous n'étions pas comme le Front national. Là il a signé l'acte de décès de notre mouvement. Je ne serai pas candidat aux législatives sous l'étiquette Debout la France" - Nicolas Le Caroff

De nombreux militants sont aussi partis, y compris des secrétaires départementaux comme dans l'Indre ou dans la Loire. Dans ce département, Nicolas Dupont-Aignan a obtenu 5,8% des voix au premier tour, presque autant que le candidat socialiste Benoît Hamon (6,36%). Ce qui rend cette décision d'autant plus dommageable pour Cédric Bergeon, secrétaire départemental du mouvement Debout la France dans la Loire. "Nous pouvions imaginer continuer sur cette lancée", conclut-il, sa lettre de démission sous les yeux.

Nicolas Dupont-Aignan est maire de Yerres dans les Yvelines depuis 1995, sans interruption. Mais cette fois, nombre de ses administrés ne le soutiennent pas. Ils ont manifesté pour la troisième fois ce lundi contre son ralliement à Marine Le Pen, et pour certains réclament sa démission.

Il devrait démissionner de son mandat de maire. C'est inadmissible, au nom du gaullisme, d'envisager un rapprochement de ce type. Je ne vote pas Nicolas Dupont-Aignan mais j'avais un certain respect pour lui en tant qu'élu local, et là, je n'en ai plus du tout" - Yann, habitant de Yerres