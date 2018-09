Le conseil municipal de Saint Avertin est donc en crise depuis la démission de 20 conseillers municipaux et adjoints mercredi soir en pleine séance du conseil. 70% des élus de la majorité ont remis leur démission à Alain Guillemin, le maire UDI. C'est sa gestion et des désaccords profonds sur les dossiers municipaux qui sont à l'origine de la crise. Mais c'est aussi la candidature pressentie de la députée UDI Sophie Auconie aux municipales de 2020 qui a mis le feu aux poudres. Alain Guillemin a réagi en tenant une conférence de presse ce jeudi.

Pour Laurent Raymond, adjoint au maire, lui aussi UDI, et démissionnaire, tout cela est faux. Ce n'est pas l'ombre de Sophie Auconie qui a cristallisé la démission des 20 élus municipaux.

L'ombre de l'éventuelle candidature de Sophie Auconie plane donc sur le conseil municipal de Saint Avertin. Comment la députée UDI réagit-elle à cette crise? Elle appelle la majorité municipale à se mettre autour de la table.

Je ne comprends pas car je n'ai pas dit que je me présentais à Saint Avertin. J'ai juste dit "pourquoi pas" en réponse à des interrogations d'acteurs du monde économique et politique. Et je n'imaginais pas qu'il se préparait des choses sans concertation. J'appelle à ce qu'on se mette ensemble autour de la table pour voir comment on peut apporter un projet. Saint Avertin n'est pas un jouet, c'est une collectivité qui est de plus en plus belle et qui a besoin d'un renouvellement pour être plus présente au sein de la métropole -Sophie Auconie