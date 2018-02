Lesquin, France

La situation politique à Lesquin, au Sud de Lille, est très floue aujourd'hui, alors que se tient ce vendredi soir un conseil municipal. La préfecture du Nord a reçu onze lettres de démission de la part de onze conseillers municipaux. C'est plus d'un tiers des élus, et c'est donc suffisant pour devoir convoquer de nouvelles élections.

Beaucoup de questions se posent sur la motivation de ces démissions : certains pensent à Lesquin qu'elles sont orchestrées par l'ancien maire. Dany Wattebled , maire depuis 1995, a passé la main en octobre dernier, après être devenu sénateur. Il a installé dans le fauteuil de premier magistrat de la ville, celui qui était son premier adjoint, Jean-Marc Ambroziewicz.

Petits meurtres entre amis ?

Entre l'ancien et le nouveau maire, c'est une amitié de plus de vingt ans. Mais, quatre mois après l'accolade émue lors de la passation de pouvoir entre les deux hommes, Jean-Marc Ambroziewicz est-il devenu gênant ? A-t-il trop voulu mener sa barque, refusé d'être la voix de son maître ? Ces questions restent sans réponse pour le moment, car malgré nos multiples sollicitations, le nouveau maire n'a pas souhaité entrer en contact avec nous.

Un coup de folie

Ce qui est sûr, c'est que la démission de plus d'un tiers des conseillers municipaux n'a qu'un seul but : le destituer, et provoquer des élections anticipées. Corinne Oberlé, conseillère municipale socialiste, se dite "inquiète". Elle estime qu'il y a "un manque de respect pour les Lesquinois, qu'on prend en otage. On va les faire revoter, alors qu'en fait on assiste à une querelle d'hommes. Pour moi, c'est carrément un coup de folie".

Silence radio

Dany Wattebled n'a pas souhaité commenter cette situation. Au téléphone, il nous assure être en réflexion personnelle, et promet qu'il sera là, ce vendredi soir, au conseil municipal. A-t-il décidé de quitter le Sénat, et de reprendre sa mairie ? C'est l'une des hypothèses, lui qui, sur place, est considéré comme un homme de terrain, pas de dossiers.

Pas de date pour les élections

Du côté de la préfecture du Nord, on confirme ne pas avoir encore arrêté les dates des élections municipales anticipées à Lesquin. Elles le seront "après consultation de la commune". L'opposition de gauche est déjà en train de travailler à la constitution de sa liste.