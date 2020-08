Denis Bouad candidat aux élections sénatoriales

Denis Bouad, président socialiste du conseil départemental du Gard, est officiellement candidat aux élections sénatoriales du mois de septembre prochain. Il a adressé à la rédaction de France Bleu Gard Lozère un communiqué ce mercredi après-midi : "Depuis 2015 à la tête du Département du Gard, dans un contexte de majorité relative et de diminution constante des dotations de l’état, je me suis efforcé de promouvoir, avec pragmatisme, un certain nombre de dossiers structurants pour le territoire gardois, tant au niveau local qu’à l’échelle nationale."

"Aujourd’hui, après mûre réflexion, je suis décidé à défendre mon département et mes convictions au sein de nos institutions nationales. Ma candidature s’inscrit dans une liste de large rassemblement avec des femmes et des hommes qui partagent des valeurs de solidarité et de progrès social. Combatif, je porterai avec mon équipe la voix des Gardois au Sénat. Le Gard, département de 750.000 habitants où les territoires ruraux voire très ruraux côtoient des pôles urbains, est un département d’avenir. Chacun doit pouvoir y vivre dignement, avec une égalité d’accès aux services publics."