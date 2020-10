Denis BOUAD démissionne de ses fonctions de Président de Département du Gard

A 67 ans, Denis Bouad amorce une nouvelle page de sa vie politique. Elu au Sénat le 1er octobre, il quitte officiellement ses fonctions de président du département du Gard. Il avait succédé à Jean Denat en avril 2015. "Conformément à la législation en vigueur interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec l’exercice d’un mandat parlementaire, je cesse à partir d’aujourd’hui d’exercer mes fonctions de Président du Département.", écrit-il ce mercredi dans un communiqué.

Elections fin novembre

L'ancien maire de Blauzac ajoute : "En intégrant la question environnementale et notamment climatique à l’ensemble de ses politiques, en défendant nos services publics de proximité, en soutenant l’économie gardoise et le rayonnement du territoire, en œuvrant en faveur de la mixité scolaire et de la réussite éducative de tous, en accompagnant les communes et en faisant vivre la solidarité qu’elle soit sociale ou territoriale, notre collectivité a su apporter des solutions concrètes et innovantes. "

Il reste conseiller départemental du canton d'Uzès.

Reste à savoir qui va maintenant lui succéder à la tête du département du Gard. Les élus départementaux « Socialistes et apparentés » se sont réunis le 19 octobre. ils ont déjà désigné Françoise Laurent-Perrigot, , élue du canton de Quissac (ex-Lédignan) pour succéder à Denis Bouad.

En attendant, le premier vice-président du conseil départemental et maire de Tresques Alexandre Pissas assure l'intérim.