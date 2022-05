Denis Bouad, sénateur PS du Gard :"pour une union avec Mélenchon, il aurait fallu en discuter il y a six mois"

Que le Parti Socialiste puisse sceller une union avec LFI pour les élections législatives 2022, pour Denis Bouad, c'est très clair : c'est non ! Le sénateur PS du Gard l'a affirmé haut et fort ce mardi sur France Bleu Gard Lozère.

Le Parti communiste a conclu ce mardi un accord pour les législatives avec LFI, rejoignant les écologistes dans la "Nouvelle union populaire", mais des "points de blocage" subsistent avec le PS selon les Insoumis qui avaient posé un ultimatum à la fin de journée. Dans le Gard, le sénateur socialiste Denis Bouad était l'invité du 7h45 de France Bleu Gard Lozère ce mercredi matin. "C'est un peu perdre son âme. J'entends les électeurs de gauche qui souhaitent l'union, parce qu'on a vu lors de la dernière élection présidentielle que ça a été un mauvais résultat pour l'ensemble des forces de gauche excepté Mélenchon. Mais l'union, ça ne veut pas dire l'union à n'importe quel prix, sur n'importe quelles valeurs, et sur une union programmatique et encore faudrait-il que l'on soit d'accord. Peut-être que si nous devions avoir une très large union, y compris avec Mélenchon, il aurait fallu en discuter il y a six mois ou plus. Et faire en sorte que pour les élections présidentielles on fasse un vrai programme de gouvernement".

"Peut-être qu'aujourd'hui quand on est en train de négocier dans les 48 dernières heures... on est en train de négocier quoi, on est des marchands de tapis ? C'est quelque chose, quand on voit la position de nos électeurs qui nous reprochent d'être attachés à nos mandats... c'est ce qui me désole dans cet accord des dernières minutes." Denis Bouad, sur France Bleu Gard Lozère

Denis Bouad, sénateur socialiste du Gard, invité du 7h45 de France Bleu Gard Lozère Copier

"Faire un autre parti ? Ah, j'ai pas dit que j'allais rejoindre Emmanuel Macron, loin de là. Ma sensibilité socialiste, je l'ai et la garderai jusqu'au bout. Pour autant, ce parti aujourd'hui a besoin de réfléchir sur son devenir. On perd des élections nationales, sans perspective pour l'avenir. J'ai pas dit que je quittais le PS, j'ai dit que nous allions voir quel serait cet accord" Denis Bouad

Vous pouvez retrouver ici l'intégralité du 7h45 de Denis Bouad, ce mercredi sur France Bleu Gard Lozère.