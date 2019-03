Déols : Marc Fleuret conduira la liste de la majorité sortante aux prochaines élections municipales

Marc Fleuret, directeur de cabinet à la mairie de Déols et élu municipal castelroussin sera la tête de liste de la majorité aux municipales 2020. Il a été désigné par un vote des élus de la majorité pendant le week-end et présenté par l'actuel maire Michel Blondeau qui ne se représente pas.

Déols, Indre, Centre-Val de Loire, France

Assurer sa succession en douceur, c'était le souhait du maire de Déols, Michel Blondeau, et la première phase semble réussie. Une semaine après avoir déclaré qu'il ne briguerait pas de sixième mandat de maire de sa commune, Michel Blondeau a demandé à sa majorité de désigner, d'ores et déjà, une tête de liste pour la majorité sortante aux municipales de 2020. À l'issue d'un vote à bulletin secret, c'est l'actuel directeur de cabinet de la mairie de Déols et adjoint aux sports de la ville de Châteauroux, Marc Fleuret, 51 ans, qui a été désigné. Il devance l'autre candidat : Luc Della-Vallée actuel président du Pays caslteroussin et adjoint délégué à l'urbanisme à la mairie de Déols.

Marc Fleuret, fraîchement choisi n'a pas dévoilé pour l'instant de pistes précises sur le programme qu'il souhaite présenter. "Trop tôt" a-t-il précisé pour présenter ce projet qu'il souhaite désormais bâtir au cours des 12 prochains mois avec l'aide de ceux qui l'ont désigné et qui constitueront "bien évidemment, l'ossature de ma liste aux prochaines élections même si en fonction des souhaits de chacun d'autres noms pourront être ajoutés. la liste définitive se bâtira en tenant compte des compétences des candidats"

Michel Blondeau, toujours conseiller municipal ?

Michel Blondeau, de son côté a indiqué qu'il était tout à fait prêt à reprendre un mandat municipal mais laissait cette décision à la discrétion de Marc Fleuret. "Je me tiens à la disposition des déolois que ce soit dans l'associatif ou au sein du conseil municipal mais je ne souhaite pas m'imposer" a précisé le maire qui estime que 60 ans après avoir fondé sa première association on ne pouvait pas lâcher d'un seul coup totalement son engagement pour la communauté.