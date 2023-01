Départ à 64 ans : "aucune négociation possible avec la réalité des faits" dit le député du Gers J-R Cazeneuve

France Bleu Occitanie fait le choix d'entendre la majorité sur la réforme des retraites puisque le texte sera présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Le député Renaissance du Gers, rapporteur du budget à l'Assemblée, Jean-René Cazeneuve revient sur les enjeux de ce projet de loi.

France Bleu : La réforme des retraites va être présentée dans la sérénité au conseil des ministres aujourd'hui ?

Jean-René Cazeneuve : Il sera présenté dans la sérénité après comment certains vont-ils le recevoir ? Je ne sais pas ? C'est à eux qu'il faut le demander. C'est vrai que je suis quelquefois inquiet quand je les entends dire qu'ils veulent transformer l'Assemblée nationale en ZAD, qu'ils veulent bloquer le pays. Donc je crois qu'il faut maintenant ouvrir le temps du débat à l'Assemblée nationale. Donc la commission des Finances examinera le texte en fin de semaine.

Un débat malgré l'énorme contestation de la rue qu'on a vu la semaine dernière ? 36.0000 personnes au moins à Toulouse ?

C'est normal que les gens s'expriment, mais maintenant, je crois qu'il faut débattre. Nous sommes dans un système démocratique. Il faut que les gens débattent et on va voter. On va améliorer le texte. C'est notre travail de député. Si les oppositions ont des améliorations à apporter et ce texte, qu'elles les proposent ! On veut des débats alors on débat. Il est aussi important pour éclairer les Français sur le contenu réel de cette réforme.

Mais quand même, les mots sont importants : « Le nombre de manifestants, on ne change pas les choses » a dit hier le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Vous êtes d'accord avec lui ?

Je prends le message. Dans le Gers, je passe mes semaines à discuter avec eux. Je les écoute pour affiner, alimenter mon travail de parlementaire. Ce que disent les manifestants, je l'écoute, évidemment. C'est n’est pas nouveau, à chaque fois qu'il y a une réforme sur les retraites, les manifestations sont importantes. Et pourtant elle s'impose à nous, donc il faut la faire. Et comment la faire ? Ça, c'est le sujet de l'Assemblée nationale.

Emmanuel Macron a dit hier soir que la réforme pouvait être aménagée au Parlement. Quelle ligne… bouger selon vous ?

Il y a des sujets qui sont très importants. Moi, je suis aussi très attaché à l'emploi des seniors. Je crois qu'on est le pays en Europe où l'emploi des seniors est le plus faible. Donc il faut accompagner les seniors. Ça, c'est des sujets de formation, évidemment. Et c'est aussi une pression, qu'il faut mettre sur les entreprises pour qu’elles gardent leurs compétences quand elles les ont.

Les grands groupes seront contraints d'embaucher des seniors, c'est ça ?

En tout cas il faut vieillir dans une entreprise. Il n'y a pas de mal à ça. Quelles niveaux de contraintes on doit apporter aux entreprises pour qu'effectivement qu'elles gardent les salariés ? Avec la complexité des salariés, qui parfois veulent partir quelques années avant la l'âge de la retraite. Ils passent par la case chômage. Ça arrange tout le monde, mais ce sont les contribuables qui payent. Donc ça n'est absolument pas acceptable. Il faut aménager les postes, mais pas simplement les deux ou trois années qui précèdent la retraite. Tout au long de la vie professionnelle, il faut accompagner les salariés pour qu'ils se forment, pour qu'ils changent de métier au sein de leur entreprise.

Sur la crispation ultime, à savoir l'âge de départ à la retraite, aucune négociation possible ?

Non, parce que il n'y a aucune négociation possible avec la réalité des faits. Donc, quand vous prenez le Conseil d'orientation des retraites ? Il est très clair, quelle que soit l'hypothèse dans les 25 prochaines années.

Le président du Conseil d'orientation des retraites a dit hier que les dépenses de retraites ne dérapent pas à l'heure actuelle.

Oui, il y a 25 millions de retraités, donc on va pas passer à 50 millions de retraités. Mais les dépenses augmentent et je vous invite à lire, c'est extrêmement clair, les quatre hypothèses dont une le déficit va durer 25 ans. Dans les trois autres, le déficit dure jusqu'en 2060.

Mais il y a d'autres solutions que toucher à cet âge de départ à la retraite. Pourquoi ne pas augmenter les cotisations patronales, comme le prendre François Bayrou du MoDem, qui fait partie de votre majorité ?

Si vous augmentez ses cotisations patronales, vous baisser les salaires, tout simplement. C'est ce que doivent comprendre les Français. Donc l'équivalent, ce serait à peu près de 400 € de baisse de salaire à horizon 2027 pour chacun des Français en moyenne.

Toutes les entreprises qui vont bien pourront maintenir les salaires, même avec une augmentation des cotisations ?

Aujourd'hui, toutes les entreprises qui vont bien vont pouvoir le faire, mais la majorité ne pourront pas le faire. Aujourd'hui, elles sont tendues. Vous l'entendez dire le prix de l'énergie, l'inflation, la difficulté à recruter.

Le gouvernement prend le risque d'un blocage du pays puisque c'est le départ à 64 ans qui crispe la rue et qui entraîne la contestation ?

Ce n'est pas nous qui prenons le risque de blocage. C'est quand même pas nous qui bloquons. Je crois que les Français seront extrêmement sévère et jugeront de manière très dure ceux qui vont bloquer le pays à un moment où les Français aujourd'hui ont des problèmes de pouvoir d'achat, ont des problèmes pour acheter leur essence. Donc ceux qui vont prendre la responsabilité d'en rajouter dans la galère des français qui travaillent tous les jours. Ce que nous faisons, c'est nécessaire pour sauver notre système de répartition.

Et dernière question sur le calendrier : présentation du texte en Conseil des ministres ce matin. À partir de quand la réforme sera au Parlement ?

Le travail des commissions va commencer cette semaine, la commission des finances vendredi, la commission des Affaires sociales lundi, et ce sera dans l'hémicycle à partir du 6 février.