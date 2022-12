Départ controversé de la préfète d'Indre-et-Loire : les élus municipaux de Reugny réfutent toute implication

C'est un départ qui fait réagir, celui de Marie Lajus, la préfète d'Indre-et-Loire. Et cette question toujours sans réponse : a-t-elle été évincée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, sous la pression d'élus locaux ? C'est en tout cas ce qu'a révélé il y a une semaine le Canard Enchainé. Un départ téléguidé que les élus de la commune de Reugny réfutent ce mercredi 21 décembre.

Quel rapport entre Reugny et la préfète ? Selon le journal satirique, le sujet qui aurait crispé nos élus tourangeaux, c'est cette installation d'un incubateur de start-up, le Da Vinci Labs... à Reugny ! La préfète a exprimé ses doutes sur sa construction sur un terrain boisé. Les élus du secteur, convaincus par le projet auraient donc vu rouge. C'est "peut-être la goutte d'eau qui a fait débordé le vase" nous a confié un élu qui reconnaît une communication parfois compliquée entre élus et préfète. Un maire écologiste raconte même au Canard Enchainé que les élus "ont envoyé des SMS sans arrêt à Gérald Darmanin" pour protester contre Marie Lajus.

"Nous affirmons qu'aucune forme de pression n'a été opérée par les élus municipaux"

Une affaire dans laquelle les membres du conseil municipal de Reugny n'ont pas interféré précisent-ils dans un communiqué publié sur le site de la commune. "La seule implication de la commune dans ce projet consiste à mener, conformément à la loi Climat et Résilience, une étude environnementale actuellement en cours, qui se poursuivra par une enquête publique prévue en 2023 [...] Quand au départ de la préfète Marie Lajus, le flou de l'expression " élus locaux" pourrait laisser croire à notre implication dans une quelconque entreprise visant le limogeage de celle-ci. Nous affirmons qu'aucune forme de pression n'a été opérée par les élus municipaux en charge de ce dossier. Nous ne sommes en rien solidaires avec de tels agissements contraires aux agissement contraires aux principes républicains auxquels nous sommes attachés", peut-on lire sur le site.

Le communiqué des membres du Conseil Municipal de Reugny suite à la polémique sur le départ de la préfète d'Indre-et-Loire. - Site de la maire de Reugny

L'affaire prend ces derniers jours de l'ampleur. Une pétition en ligne en soutien à la préfète a été lancée en provenance de Charente, là où Marie Lajus avait servi avant d’arriver à Tours à l’été 2020. A cela s'ajoute cette vidéo captée par un invité lors du pot de départ de la préfète dans laquelle on la voit brandir un cadeau, un cadre et de s'exclame : *« Vive la presse ! Vive la presse libre ! ».*Un cadre dans lequel on aperçoit l'article du Canard Enchaîné.