Départ de Florian Philippot du FN : "Ça ne modifie pas mon rythme respiratoire ni ma formule sanguine" (Gilbert Collard)

Ne parlez pas de fracture au Front national à Gilbert Collard, après le départ de Florian Philippot. Le député du Gard du Rassemblement Bleu Marine estime au contraire que "cela va permettre à Marine Le Pen de reprendre la main sur son discours".

La démission de Florian Philippot du Front national ne semble pas vraiment avoir surpris Gilbert Collard. Au micro de France Bleu Gard-Lozère ce jeudi, le député du Gard du Rassemblement Bleu Marine estime que Florian Philippot aurait dû comprendre certaines choses plus tôt.

"Florian ne représente rien, c'est un départ individuel que je respecte." - Gilbert Collard

La rupture était prévisible selon lui à partir du moment où Florian Philippot a créé son association Les Patriotes : "Elle n'avait pas lieu d'être". Le député du Gard estime également que Florian Philippot aurait dû accepter de se retirer de son poste de chargé de communication quand on le lui a demandé. Gilbert Collard regrette que Florian Philippot ait, selon lui, voulu sans arrêt garder la main sur le plan médiatique.

Le voici consacré exorciste en chef du bénitier médiatique : trop drôle ! pic.twitter.com/0jOCE5QPUP — Gilbert Collard (@GilbertCollard) September 21, 2017

"Il faut que Marine n'ait plus aucune pollution dans son champ médiatique."

Selon lui, son départ va permettre une redistribution des cartes et surtout, cela va donner plus de liberté à Marine Le Pen et en aucun cas entraîner une fracture ou d'autres départs du Front national. Et pourtant, l'eurodéputée du FN Sophie Montel a annoncé dans la foulée sa démission, mais pour Gilbert Collard cela n'aura aucune incidence : "Qui connaissait Sophie Montel il y'a deux semaines ? Personne."

J'envoie aujourd'hui ma lettre de démission à @MLP_officiel ! — Sophie Montel (@Sophie_Montel) September 21, 2017