L'annonce de Gérard Collomb a provoqué des remous et des réactions parfois enflammées toute la journée de mardi : le Ministre de l'Intérieur va quitter son poste après les prochaines élections européennes pour se consacrer à la municipale dans sa ville de Lyon. A presque 73 ans, il y briguera un 4e mandat. Une annonce "surréaliste" pour le président de Région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez qui démontre "l'affaiblissement" d'Emmanuel Macron. Son meilleur ennemi de ces derniers mois, le maire de Saint-Étienne et président de Saint-Étienne Métropole Gaël Perdriau n'a pas manqué de réagir sur le réseau social Twitter depuis la Chine où il est en déplacement : "on pensait qu il courait après les voleurs , non en fait il courrait après les municipales de 2020".

C'est un nouveau départ du gouvernement après celui de Nicolas Hulot et Laura Flessel. Après aussi celui de Frédérique Dumas, la députée des Hauts de Seine qui vient de quitter le parti parce qu’elle avait le sentiment d'être "sur le Titanic". Un sentiment que ne partage pas Jean-Luc Fugit. L'ancien élu socialiste de la Loire, aujourd'hui député de la circonscription de Givors (Rhône), se réjouit de voir revenir à Lyon Gérard Collomb, "un esprit progressiste". Il ne craint pas que le Ministre de l'Intérieur ait la tête ailleurs d'ici à son départ du gouvernement : "Toutes les personnes qui ont observé Gérard Collomb à la tête de la ville et de la métropole de Lyon, sa ténacité, sa vision, sa rigueur intellectuelle, et qui le voient agir comme Ministre d’État et Ministre de l’Intérieur depuis 15 mois, savent bien que ça n'est pas possible compte tenu de sa personnalité. C'est quelqu'un qui est extremement investi. On l'a encore vu lors de l'étude de la loi "Intégration- Immigration" qu'il a porté avec beaucoup de détermination. C'est un homme qui est même parfois inspirant sur la manière de faire de la politique. Donc moi je n'ai aucun doute sur le fait que ça restera un Ministre à temps plein. Ce qui ne l'empêchera pas d'avoir un oeil attendri et précis sur ce qui se passe sur la ville de Lyon".