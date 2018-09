Nicole klein, préfète de Loire-Atlantique et de la région Pays-de-la-Loire

Nantes, France

Le décret du 24 septembre 2018 paru au journal officiel est signé du président de la République : "Nicole KLEIN, préfète (hors classe), est admise, par limite d'âge, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 30 novembre 2018." Arrivée à Nantes en mars 2017, juste avant l'élection présidentielle, elle est actuellement l'une des trois seules femmes préfètes de région. Nicole klein, qui a intégré la préfectorale "sur le tard" après avoir "fait l'ENA" après ses 35 ans, fut préfète de Seine-Maritime en 2016/2017, période durant laquelle elle ordonna aux policiers d'abattre deux islamistes qui venaient d'égorger le père Hamel dans l'église de Saint-Etienne-du-Rouvray,.

Notre-Dame-des-Landes : le dossier qui fâche les élus locaux avec la préfète

Nicole Klein, 66 ans, restera surtout comme la préfète qui a dû gérer l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, décidé par le gouvernement en janvier 2018. Chargée de négocier avec les représentants des opposants au projet, elle s'attire alors les critiques des élus locaux, favorables au projet, comme Philippe Grosvalet, président socialiste du Conseil départemental de Loire-Atlantique, ou Bruno Retailleau, sénateur LR de Vendée. La photo où on voit la préfète trinquer dans une ferme à Notre-Dame-des-Landes avec Sylvain Fresneau, agriculteur et opposant historique au projet d'aéroport, en compagnie du numéro un de la gendarmerie, restera dans les annales, et a fait jaser à l'époque, le 26 janvier 2018.

Nicole Klein trinque au jus de pomme avec Sylvain Fresneau, de l'ACIPA, à Notre-Dame-des-Landes, quelques jours après l'abandon du projet d'aéroport © Maxppp -

Récemment, Nicole Klein a été en conflit ouvert avec Johanna Rolland, maire socialiste de Nantes, à propos des migrants qui squattaient dans le square Davis, en plein centre-ville de Nantes. La préfète reprochait à l'élue de ne pas demander l'évacuation du campement, et cette dernière reprochait à l'Etat un manque de places d'accueil pour les migrants dans le département. Finalement, une solution temporaire a été trouvée jeudi dernier avec la mise à disposition par la Ville de Nantes de cinq gymnases pour héberger 700 migrants qui ont été évacués du square par la police.