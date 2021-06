Départementales : le débat d'entre-deux tours pour le canton Tarbes 1 sur France Bleu Béarn Bigorre

Après un score serré au premier tour, les binômes d'union de la gauche et de La République en Marche se font face pour le second tour des élections départementales dans le canton de Tarbes 1, en Hautes-Pyrénées. Les deux débattaient ce vendredi matin sur France Bleu Béarn Bigorre.

Frédéric Laval et Christophe Cavaillès dans les studios de France Bleu Béarn Bigorre

Le canton de Tarbes 1 se jouera dans un mouchoir de poche après les résultats serrés du premier tour des élections départementales dimanche dernier. Seul un point sépare les deux binômes qualifiés pour le second tour ce dimanche 27 juin : celui d'union de gauche, en tête, et celui de la République en Marche juste derrière.

Le binôme d'union Parti Socialiste - Parti Communiste de Christophe Cavaillès et Héloïse Dassé arrive en tête avec 26% des voix, suivi de très près par le binôme La République en Marche des sortants Frédéric Laval et Virginie Siani Wembou avec 25%. Christophe Cavaillès et Frédéric Laval débattaient ce vendredi matin sur France Bleu Béarn Bigorre.

Le débat d'entre-deux tours Christophe Cavaillès et Frédéric Laval pour le canton Tarbes 1 Copier

Les Républicains, eux, arrivent en troisième position en collectant 20% des votes. Le Rassemblement National fait 18%. En dernière position le binôme sans étiquette totalise 11% des voix. Trois binômes qui ne se qualifient donc pas pour le second tour.