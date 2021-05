Départementales 2021 : 87 binômes candidats dans le Loiret

En 2015 dans le Loiret, 94 binômes étaient candidats pour les élections départementales : il n'y en aura que 87 cette année, avec un record enregistré dans le canton de Fleury-les-Aubrais où s'affronteront 7 binômes lors du scrutin organisé le 20 et 27 juin. Le ministère de l'Intérieur vient de publier l'ensemble des candidatures.

8 cantons à 3 candidatures

Il y a 6 ans, chaque canton se disputait la faveur d'au moins 4 binômes. Ce ne sera pas le cas cette fois-ci, puisque dans 8 cantons il n'y a que 3 candidatures : c'est le cas pour Beaugency, Le Malesherbois, Lorris, Meung-sur-Loire, Olivet, Pithiviers (où est élu Marc Gaudet, le président actuel du Département), St Jean-le-Blanc et Sully-sur-Loire, ce qui laisse entrevoir la possibilité d'une élection dès le premier tour.

Ce changement s'explique en fait par l'explosion du front de gauche, qui était présent dans tous les cantons en 2015 : depuis, le parti communiste et la France insoumise se tournent le dos. Or cette année, la France insoumise n'est présente que sur 2 cantons (Orléans-4 et St Jean-de-la-Ruelle), et quand le parti communiste est en lice, c'est le plus souvent via un accord avec le parti socialiste.

La gauche plus divisée que la droite

Mais l'union de la gauche est loin d'être parfaite : bisbilles avec les écologistes, stigmates des municipales, la gauche se présentera en rangs dispersés dans 10 cantons, singulièrement dans la métropole d'Orléans et le Montargois. On note ainsi que sur les 4 cantons orléanais, les candidats investis par le PS et/ou le PC devront affronter des adversaires qui figuraient sur la liste de l'écologiste Jean-Philippe Grand au premier tour des élections municipales l'an passé, et qui avaient sans doute mal vécu la fusion d'entre-deux-tours avec la liste PS/PC.

A l'inverse, la sensibilité droite/centre qui gouverne l'assemblée départementale ne part divisée que dans 4 cantons, dont 2 à Orléans provoqués par d'anciens proches d'Olivier Carré (Marc Costys sur Orléans-2, Stéphanie Anton sur Orléans-4), la primaire la plus indécise étant sans doute à Gien où le maire Francis Cammal (associé à Aude Denizot) affronte le binôme sortant (Michel Lechauve / Nadine Quaix).

Impossible alternance

L'une des particularités du conseil départemental du Loiret, c'est le poids écrasant de la majorité départementale formée par la droite et le centre, qui détiennent 18 cantons sur 21. A vrai dire, et quelle que soit l'opposition, personne n'ose rêver d'alternance....

Ainsi la gauche aura d'abord pour ambition de conserver les 3 cantons qu'elle détient (Fleury-les-Aubrais, St Jean-de-Braye et St Jean-de-la-Ruelle) : 6 élus, dont 2 qui ne se représentent pas (Thierry Soler à St Jean-de-Braye et Michel Breffy à Fleury). Or on sait l'importance de la prime aux sortants dans ce genre d'élection... Quant aux espoirs de conquête, ils sont assez limités : "avec une telle division de la gauche au premier tour, notamment dans les cantons de la métropole, le risque est grand d'avoir dans beaucoup de cantons un second tour entre la droite et le RN", regrette-t-on au PS.

L'enjeu du RN, la discrétion de LREM

Le Rassemblement National, justement, présente à nouveau des candidats dans tous les cantons avec la volonté de briser cette fois son plafond de verre : présent au second tour dans 16 cantons en 2015, il n'avait eu aucun élu. Mais son implantation locale est toujours aussi faible, ce qui reste un gros handicap dans "un scrutin de notables", surtout en milieu rural. La République en Marche connaît d'ailleurs la même difficulté et ne sera présente officiellement que dans 4 cantons.

A noter enfin que 13 conseillers départementaux sortants ne se représentent pas, dont 4 binômes sortants (cantons de Beaugency, Châlette-sur-Loing, Le Malesherbois et Montargis). Il y aura donc au moins 30% de renouvellement parmi les élus de la prochaine mandature...