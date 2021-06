Départementales 2021 : à Amiens Ouest, deux ex camarades centristes à la mairie d'Amiens s'affrontent

Dans Echos de campagne, France Bleu Picardie zoome ce mardi sur le canton d'Amiens Ouest. Deux anciens camarades à la mairie d'Amiens, de la majorité centre-droit, s'affrontent : Clément Stengel, tête de liste Unis pour la Somme, la liste centre-droit de la majorité départementale, et Renaud Deschamps, liste sans étiquette "Amiens au coeur". A Amiens Ouest, on trouve donc ces deux anciens camarades, pour qui toute alliance était impensable. En face, trois de listes de gauche n'ont pas voulu ou pas réussi à s'unir. Au bout du compte, un manque de clarté pour les électeurs. Tout cela pourrait créer une dispersion des voix, ce qui pourrait, mathématiquement, favoriser le Rassemblement national.

Vous retrouvez la liste de tous les candidats dans ce canton Amiens Ouest : La France insoumise : Sophie Pierre et Fabien Haleine ; La Somme en commun (qui regroupe EELV, PS, PCF, PRG et Place Publique) : Dolores Esteban (élue sortante) et Laurent Beauvain ; Aube Nouvelle : Laura Bocquet et Cédric Maisse (élu sortant) ; Rassemblement national : Yves Dupille et Marie-Claire Bouvet ; Unis pour la Somme : Clément Stengel et Chantal Modeste ; Amiens au coeur : Renaud Deschamps et Nathalie Vagniez.