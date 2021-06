Départementales 2021 dans le Loiret : à Montargis, l'un des huit cantons du Loiret où le RN est qualifié

Dans le canton de Montargis c'est le bînome Nelly Dury - Ariel Lévy qui est arrivé en tête du premier tour le dimanche 20 juin, avec 38% des voix. Nelly Dury est première adjointe à Montargis, Ariel Lévy est un ancien élu parisien venu s'installer dans le montargois. Ils remplacent Christian Bourillon, le candidat sortant, et Viviane Jehannet, décédée l'an dernier, pour la majorité départementale.

Derrière eux le binôme Thomas Ménagé - Nadège Després a recueilli 30% des voix. Elle est encartée au RN, mais pas lui, il vient de Debout La France et s'est fâché avec Nicolas Dupont-Aignan. Dans ce canton, il y aura donc au second tour un duel contre le Rassemblement National, comme en 2015.

Le front républicain ? Pas notre sujet

Alors faut-il appeler au front républicain ? Attendre un message des deux autres binômes éliminés ? Ariel Lévy et Nelly Dury ne le croient pas : "ça n'est pas notre sujet" explique Ariel Lévy. "Nous, c'est de continuer la campagne, avec avec une majorité départementale qui nous permettra de réaliser nos projets. Le Rassemblement National n'est pas un parti comme les autres, mais on est en tête du premier tour. Si nos anciens adversaires souhaitent appeler à voter pour nous, qu'ils le fassent, mais nous on n'en a pas besoin".

Du côté du candidat communiste Bruno Nottin, éliminé avec sa binôme avec 20% des suffrages, il n'y a de toute façon pas vraiment de soutien, mais un message : "pas une seule voix à l'extrême-droite". Le binôme citoyen, qui a fait 12% au premier tour, ne donne lui aucune consigne de vote. "De toute façon, le front républicain, les gens en ont marre", abonde Thomas Ménagé, le candidat Rassemblement National. Lui préfère évoquer la responsabilité qu'il y a à représenter un parti deux fois moins présent au second tour qu'en 2015, dans le Loiret.

C'est à Solterre, avec 64 voix, l'une des 9 communes du canton, que le RN a fait son meilleur score, 52%. Mais à Montargis il n'est arrivé que troisième, derrière les candidats de l'union de la gauche (communiste et ex-Europe Ecologie les Verts), avec 22% des voix. Un peu plus que Marine Le Pen à l'élection présidentielle de 2017.