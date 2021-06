Départementales 2021 dans le Loiret : la déviation de Jargeau vue depuis Châteauneuf

C'est sans doute la compétence la plus connue des départements : l'entretien, la gestion et la construction des routes départementales. Pour le département du Loiret, les chiffres sont impressionnants : 3 600 kms de réseau routier, 230 agents, 90 millions d'euros inscrits au budget 2021, soit 12% du budget du Département.

Un projet vieux de 20 ans...

Et parmi les priorités annoncées par la majorité départementale pour la prochaine mandature : la déviation de Jargeau. Un dossier dont on en parle depuis plus de 20 ans, mais qui cette fois-ci, devrait devenir réalité, sauf rebondissement judiciaire encore théoriquement possible. 15 kms de routes à 2 fois 2 voies (entre St Denis de l'Hôtel et Marcilly-en-Villette), un coût officiel de 94 millions d'euros dont 27 millions d'euros pour le nouveau pont sur la Loire, qui reliera Darvoy à Mardié, et dont la construction vient d'être confiée au groupe Baudin Châteauneuf. La mise en service est prévue pour 2024.

Mais en attendant, le débat est toujours aussi vif sur le canton de Châteauneuf-sur-Loire, particulièrement concerné par ce projet. David Hubert, candidat communiste est totalement contre : "Ce projet est une aberration écologique et économique, fulmine-t-il. Ecologique parce qu'on bouzille des bois et des milieux humides, économique parce que ça coûte une blinde, alors qu'il y aurait tant à faire pour l'action sociale ! Alors oui, il y a un problème de camions qui traversent Jargeau. Mais pourquoi n'étudie-t-on jamais en France la solution du ferroutage ?"

... et qui divise toujours autant

A l'inverse, pour Florence Galzin, candidate sortante de la majorité départementale, le temps n'est plus à la polémique. "Il faut rappeler que l'objectif premier de cette déviation, souligne-t-elle, c'est la sécurisation des bourgs de St Denis-de-l'Hôtel, Jargeau et Darvoy, où les traversées sont dangereuses, qui plus est à proximité des écoles. Il faut aussi rappeler que 10% du coût financier est consacré aux compensations environnementales !" Florence Galzin, qui se dit "déterminée" à respecter l'engagement d'une réalisation au cours de la prochaine mandature.

Le tracé de la déviation de Jargeau - Conseil départemental du Loiret

Lui aussi se dit "déterminé", mais pour s'opposer jusqu'au bout à ce projet : Thierry Colis, candidat écologiste, invite surtout à regarder au-delà du canton de Châteauneuf. "Il faut dézoomer, ce projet ne concerne pas qu'un périmètre de 20 kms, explique-t-il. Regardez sur la carte toutes les communes au Nord de Jargeau - Fay-aux-Loges, Sury-aux-Bois, etc - là on va créer nécessairement un flux de poids-lourds qui va traverser la forêt d'Orléans pour rejoindre Pithiviers, parce qu'ils ne paieront pas de péage. Et demain, on nous expliquera qu'il faudra faire une déviation à Fay-aux-Loges, à Sury, etc, alors qu'il faudrait enfin sortir de la logique du tout-routier."

De son côté, Jean-Pierre Templier, candidat Rassemblement National sur le canton, ne comprend pas comment on peut être hostile à ce projet de déviation de Jargeau et tacle au passage les écologistes : "C'est une petite minorité d'écologistes qui combat ce projet sans habiter le canton pour la plupart, ils feraient mieux de lutter contre les éoliennes qui massacrent les paysages ! dénonce-t-il. Ce franchissement de Loire, c'est pour le bien-être des habitants et c'est une entreprise locale qui le réalisera, il n'y a que des avantages." Sur ce dossier précis, Jean-Pierre Templier se dit prêt à soutenir la majorité départementale : "Si je suis élu, je ne serai pas dans l'opposition systématique", conclut-il.

