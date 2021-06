Départementales 2021 dans le Loiret : le RSA vu depuis la Ferté St Aubin

C'est l'un des dossiers majeurs que gère le Département au titre de l'action sociale : le RSA (revenu de solidarité active). La collectivité est chargée de la mise en œuvre de l’allocation, ainsi que de l’orientation et l’accompagnement des bénéficiaires. Le Loiret compte à ce jour 16 662 bénéficiaires du RSA, un chiffre en hausse de 18% sur 5 ans - une évolution qui concerne aussi bien le secteur urbain que le secteur rural, ces deux secteurs sont inclus dans le canton de la Ferté-St-Aubin (qui inclut notamment une partie du quartier de la Source à Orléans).

Accompagnement et poids financier

Cela représente un budget de 105 millions d'euros pour le conseil départemental du Loiret en 2021. Et pourtant, le Département n'en fait pas assez, selon Emmanuel Dupuis candidat du binôme de gauche sur le canton de la Ferté : "Beaucoup de personnes qui auraient droit au RSA n'en font pas la demande, souligne-t-il, il faudrait aller vers eux. Il y a donc déjà un problème au départ, auquel s'ajoute un problème de suivi : les assistantes sociales sont peu présentes sur le canton de la Ferté, par exemple. Enfin, avec la crise actuelle qui touche particulièrement les jeunes, nous proposons aussi d'expérimenter le RSA pour les moins de 25 ans."

Un diagnostic que partage en partie Nicolas Bertrand, candidat LREM, qui soulève la question des moyens accordés pour le suivi des allocataires : "Si on regarde la densité des personnels départementaux pour l'action sociale, la moyenne en France s'élève à 116 équivalents temps plein pour 100 000 habitants ; dans le Loiret, on est à 97 ! Donc oui, le Département pourrait faire plus, et pourrait faire mieux, en s'inspirant de qui marche ailleurs : les maisons France Service, des plateformes web de recrutement, les soutiens massifs aux entreprises d'insertion. Aujourd'hui, seuls 9% des allocataires dans le Loiret retrouvent un emploi dans l'année, c'est trop peu."

Des critiques qu'entend Christian Braux, candidat sortant de la majorité départementale, mais qui rappelle que sur les 105 millions d'euros, seuls 60% sont compensés par l'Etat : "Le reste à charge pour le Département est énorme, on fait déjà un effort considérable. On peut toujours faire davantage, mais ce que font aujourd'hui les services avec les partenaires, c'est réellement ce qui doit être fait et qui est bien fait."

Le discours anti-immigré du RN

De son côté, Gérard Muguet, candidat Rassemblement National, a sa propre solution : "Il faut absolument revoir les modes d'attribution, surtout les immigrés qui arrivent en France, assène-t-il. C'est trop facile aujourd'hui de prendre un bateau, d'arriver en France et de dire : "Je veux ça, je veux ça !" Je connais même des gens qui sont à l'étranger et qui perçoivent le RSA, ça ne peut plus durer, ça !"

Outre qu'on s'interrogera sur la "facilité de prendre un bateau" (20 000 morts parmi les migrants qui ont tenté de traverser la Méditerranée depuis 2014 selon l'ONU) Gérard Muguet semble ignorer que pour toucher le RSA, un étranger doit être titulaire, depuis au moins 5 ans, d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, et qu'on ne peut pas continuer à percevoir l'allocation depuis l'étranger au-delà de 3 mois...

Le RSA est géré par le Département mais versé par la Caisse d'allocations familiales qui effectue régulièrement des contrôles pour éviter les fraudes - DR

Autre idée reçue véhiculée par le RN, celle de l'ampleur des fraudes : elles sont marginales, et les contrôles sont nombreux, insiste Christian Braux. "C'est au cœur de notre pilotage, apporter l'aide au plus juste en étant vigilant et en menant des actions de contrôle." Des actions de contrôles qu'exerce aussi la Caisse d'allocation familiales, qui verse le RSA, pour un taux de fraude d'environ 0,2%.

Les candidats sur le canton de la Ferté-St-Aubin :

M. DUPUIS Emmanuel (Gauche Républicaine et Socialiste) et Mme HUBERT Cécile (Parti communiste)

M. BERTRAND Nicolas et Mme SAYAH-HENRION Amal (Union des Centres)

M. BRAUX Christian et Mme GABORIT Anne (majorité départementale), conseillers départementaux sortants