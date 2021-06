Départementales 2021 dans le Loiret : le tourisme, vu de Pithiviers

Lors de la réforme territoriale de 2015, les départements ont perdu la compétence du développement économique au profit des régions. Dans la pratique, toutefois, les départements continuent d'avoir un rôle majeur dans ce secteur, via le soutien à l'agriculture, l'aide aux "projets structurants" portés par les autres collectivités, et bien sûr le tourisme.

L'ambitieux projet "Le Loiret au fil de l'eau"...

Pour 2021, le Département du Loiret a prévu de consacrer 5 millions d'euros au tourisme (dont 3 millions d'euros débloqués dans le cadre d'un plan de relance touristique). Mais cet effort a vocation à s'accroître dans les prochaines années avec le projet "Le Loiret au fil de l'eau" autour de la rénovation du canal d'Orléans.

Un projet chiffré à plus de 70 millions d'euros sur plusieurs années et auquel tient beaucoup, Marc Gaudet, président sortant du Département et candidat à sa réélection sur le canton de Pithiviers. "Le Loiret au fil de l'eau, c'est effectivement une grande ambition touristique, s'enthousiasme-t-il. L'idée c'est de restaurer et rendre navigable le canal d'Orléans dont la propriété va être définitivement transférée de l'Etat au Département en septembre prochain, cela passe par la réhabilitation des écluses, le curage du canal, mais aussi par la création d'une vélo-route qui sera rattachée à la Loire à vélo et à la Scandibérique : on aura là, avec le canal de Briare et la Loire, un grand triangle d'eau sur le département."

... loin du Pithiverais ?

Un beau projet, reconnaît Quentin Le Mené, candidat socialiste sur le canton de Pithiviers, mais avec un gros bémol : "Ce projet est très intéressant mais encore une fois, regrette-t-il, on va concentrer la plupart des touristes sur le Sud du département et l'Orléanais. Je crains que nos territoires ruraux, comme le Pithiverais, ne soient les grands oubliés de cette politique touristique, alors qu'ils dépérissent déjà."

Pas du tout, rétorque Marc Gaudet : "Non, parce que dans le même temps, nous allons développer d'autres concepts ! On a déjà créé "la Route de la Rose", qui passe entre autres par Bellegarde et Pithiviers, mais dont le lancement a été occulté par la crise sanitaire. Nous avons aussi demandé à Tourisme Loiret de travailler sur une "Route des Illustres", sur les pas des personnages célèbres du Loiret, comme le physicien et agronome Duhamel du Monceau à Pithiviers."

Quentin Le Mené préfèrerait qu'on s'appuie davantage sur les acteurs du terrain. "Il faudrait un travail plus important avec les partenaires locaux, analyse-t-il. Je vois par exemple à Pithiviers le musée des Transports, c'est une association qui le gère et elle aurait besoin d'être davantage soutenue par le Département en termes de financement comme de communication."

Le RN et les projets "pharaoniques"

Quant à François-Valbert Hélie, candidat Rassemblement national sur le canton de Pithiviers, il ne cache pas son scepticisme sur le projet du Département autour du canal d'Orléans. "Sur le papier, c'est un beau projet, concède-t-il, mais est-ce que finalement le coût de ce projet ne va pas plomber les finances du Département ? Moi, je suis plutôt pour le tourisme de proximité. L'attrait du canton de Pithiviers et même du Loiret, c'est d'être proche de la région parisienne, or beaucoup de Franciliens aspirent à du tourisme vert, à de grands espaces, on l'a bien vu avec le déconfinement. Mais la plupart des Franciliens n'ont jamais entendu parler du Loiret, il y a un véritable déficit de promotion du territoire !" Et de conclure : "Je pense qu'il faudrait plus se concentrer sur un tourisme de proximité, plutôt que de se lancer dans un projet pharaonique comme celui du canal d'Orléans."

L'ironie, c'est que le RN, mais dans l'élection régionale cette fois-ci dont le 1er tour a également lieu dimanche 20 juin , propose un projet touristique pour le coup pharaonique "situé dans le Nord du Loiret" : un parc d'attractions "d'au moins 50 hectares" autour de Léonard de Vinci, pour lequel la Région dépenserait 500 millions d'euros pour "le budget de départ".

Les candidats sur le canton de Pithiviers :