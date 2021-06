Départementales 2021 dans le Loiret : les collèges vus depuis St Jean-de-la-Ruelle

C'est l'une des compétences obligatoires du Département : les collèges, pour tout ce qui relève de la construction, de l'entretien et de l'équipement. Dans le Loiret, il y a 57 collèges publics et cela représente 101 millions d'euros de budget pour le Département sur l'année 2021.

Rénovations et éducation prioritaire

Un dossier qui semble à première vue consensuel : qui s'opposerait à l'idée que les collégiens bénéficient de bonnes conditions matérielles pour suivre leur scolarité ? Mais les choses ne sont pas si simples, affirme Guillem Leroux, candidat de la majorité départementale sur le canton de St Jean-la-Ruelle où se pose la question du devenir du collège André Malraux, ouvert en 1977. "Le Département a fait le choix d'investir massivement dans la rénovation des collèges, et c'est bel et bien un choix, explique-t-il : 600 millions d'euros investis depuis 1997 pour réhabiliter voire reconstruire les collèges, ce n'est pas rien." Guillem Leroux rappelle ainsi que "la reconstruction du collège André Malraux est actée, cela se fera dans le prochain mandat et sur le clos du Mistigri" : "nous proposons, nous, de rendre l'actuel collège aux habitants du quartier des Salmoneries pour en faire un espace vert."

Christophe Chaillou, candidat socialiste et conseiller départemental sortant, ne peut qu'approuver, tout en regrettant qu'il ait fallu beaucoup de temps pour que le principe d'une reconstruction soit acté. "Cela montre que les collèges, ce n'est pas tout à fait un sujet consensuel, conclut-il, car la difficulté, c'est de bien prioriser les chantiers. Le collège André Malraux est en REP +, donc prioritaire de chez prioritaire. Or, il fera partie des derniers qu'aura rénovés le Département, ce n'est pas top..."

La majorité départementale prévoit de reconstruire le collège André Malraux dans la prochaine mandature © Radio France - François Guéroult

Mais derrière les murs, se posent aussi d'autres questions. A commencer par la mixité sociale, insiste Charles-Henry Michel, candidat soutenu par la France insoumise. "Il faut dire les choses, aujourd'hui le collège André Malraux c'est un collège-ghetto dans une quartier ghetto. Reconstruire, c'est bien, mais rendre l'établissement attractif pour capter d'autres publics et éviter la fuite vers le privé, c'est mieux." Et de suggérer quelques pistes : faire du collège une référence en matière d'accessibilité, accueillir des sections sportives, intégrer la construction d'un gymnase qui serve aussi au quartier.

Les enjeux cachés : transition écologique et sécurité

Autre enjeu à travers les collèges : la transition écologique. "On doit placer la barre plus haut dans l'éco-conditionnalité pour la rénovation et la reconstruction, explique Guillaume Guerré, candidat Europe Ecologie Les Verts. Mais il y a aussi la question de ce qu'on met à la cantine dans l'assiette des 32 000 collégiens loirétains. La loi Egalim prévoit 20% de bio au 1er janvier 2022. Mais le Département a refusé de mettre en place une transition agricole pour créer localement une filière bio : résultat, les produits bio servis aux collégiens viendront par camions et depuis l'ensemble de la planète, c'est un échec terrible qu'il faudra corriger au plus vite."

De son côté Grégory Valognes, candidat Rassemblement National, propose de fournir un ordinateur ou une tablette à chaque élève à son entrée en 6ème. Mais il insiste aussi et surtout sur la question de la sécurité : "Il faut mettre en place un réel plan de lutte contre le harcèlement et le cyber-harcèlement en mobilisant massivement la BPDJ, la brigade de prévention de la délinquance juvénile (unité spécialisée de la gendarmerie). Nous voulons aussi donner aux collèges qui le veulent la vidéo-protection afin de repérer les bagarres et d'empêcher les intrus de pénétrer dans le collège. Je peux vous dire que certains principaux de collège le réclament !"

En tout cas, le département du Loiret a lancé en 2017 un plan de sécurisation des collèges : 3 millions d'euros dépensés en 2 ans pour installer des alarmes et des interphones vidéo, changer les portails et les serrures afin d'empêcher les intrusions et de réduire le risque attentat.

Les candidats sur le canton de Saint-Jean-de-la-Ruelle :