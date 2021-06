Départementales 2021 dans le Loiret : les mineurs non accompagnés, vus depuis Sully-sur-Loire

La protection de l'enfance fait partie des compétences majeures du Département : il s'agit notamment de protéger et d'accompagner les enfants placés par la justice. Mais depuis quelques années, un enjeu rattaché à cette compétence suscite des crispations : la prise en charge des mineurs non accompagnés (MNA dans le jargon administratif).

Des cibles privilégiés pour le RN

Les mineurs non accompagnés, ce sont pour la plupart des mineurs étrangers isolés. Ils sont 198 actuellement dans le Loiret, un chiffre qui a beaucoup évolué ces dernières années : on est passé de 84 "MNA" en 2014 à 400 en 2018, la crise sanitaire a depuis fait baisser ce chiffre. Pour éviter le plus possible de recourir à l'hébergement dans des hôtels (pratique coûteuse et inefficace a pointé la Cour des Comptes), le Département a ouvert en septembre 2019 un centre à Ouzouer-sur-Loire, sur le canton de Sully-sur-Loire, dont la gestion a été confiée à l'association Imanis.

Et "c'est un scandale", affirme Ludovic Marchetti, candidat Rassemblement National sur le canton : "Oui, c'est un scandale, quand on sait que les mineurs non accompagnés coûtent 40 000 euros par tête et par an et qu'ils alimentent les réseaux mafieux qui pillent ainsi l'argent de l'aide sociale à l'enfance ! Ces soi-disant enfants qui sont en fait souvent majeurs sont responsables de l'explosion de la délinquance."

40 000 euros par personne et par an, c'est effectivement le coût actuel du dispositif dans le Loiret puisque 8,8 millions d'euros sont inscrits à ce titre au budget 2021 - mais autrement dit, cela représente 1,2% du budget total du Département et cela inclut aussi les personnels encadrants. Une majorité des MNA sont en fait des majeurs ? Oui, mais c'est parce que la préfecture vérifie justement leur âge et leur parcours : la procédure peut prendre du temps, mais s'ils sont adultes, ces jeunes sortent immédiatement du dispositif du Département.

Quant à "l'explosion de la délinquance" qu'ils provoqueraient, le RN s'appuie sur des chiffres pris à Bordeaux (dans les tracts) ou à Paris (dans le discours de Ludovic Marchetti). Line Fleury, candidate sortante de la majorité départementale sur le canton, invite à regarder la réalité du centre d'hébergement d'Ouzouer-sur-Loire : "Je m'y suis rendue à plusieurs reprises, nous sommes en relation constante avec la mairie, et je peux vous assurer que les choses se passent correctement."

Une compétence obligatoire pour le Département

Ce discours du RN insupporte Monique Barret, candidate communiste : "Examinons les chiffres de l'INSEE, soupire-t-elle. A Sully-sur-Loire, les mineurs immigrés représentent 2% de la population ! Les gens ont peur, mais est-ce qu'ils ont été agressés par ces mineurs ? Le discours du Rassemblement National est tout simplement mensonger, mais cela évite de parler d'autres sujets qui à mes yeux sont bien plus importants : l'accès aux soins pour tous, le RSA pour les jeunes, la solidarité."

Pas de quoi ébranler Ludovic Marchetti qui explique que le Loiret doit engager un bras de fer avec l'Etat sur le sujet : "Ce qu'on constate, c'est que la plupart de ces mineurs non accompagnés sont en fait déversés dans le Loiret pour soulager la région parisienne, ce n'est pas normal. Quand on est dans l'exécutif d'une collectivité, on doit pouvoir imposer son point de vue, quitte à dire non à l'Etat !"

Chaque année, l'Etat définit en effet une clé de répartition entre les départements pour placer les mineurs non accompagnés : pour 2021, le Loiret prend en charge 1,07% des MNA en France, ce qui correspond à son poids démographique. "C'est notre devoir et nous n'y dérogerons pas, répond Line Fleury. Ce sont des vies, des jeunes totalement démunis. Pour moi, c'est un accompagnement normal, qui relève de notre compétence, et notre responsabilité est justement de les aider à s'insérer dans notre société." Le Département du Loiret a d'ailleurs mis en place un autre dispositif, baptisé PARI, pour suivre ces jeunes une fois devenus adultes.

