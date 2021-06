Départementales 2021 en Isère - Bièvre : le sortant Jean-Pierre Barbier largement en tête au premier tour

Dans la Bièvre, le président sortant du département de l'Isère, Jean-Pierre Barbier, accompagné de sa binôme, Claire Debost, ont écrasé les autres candidats lors du premier tour du scrutin ce dimanche 20 juin avec 63,34% des voix exprimées. Ils conduisent la liste de la majorité sortante Les Républicains intitulée "Pour l'Isère".

Pas suffisant pour être réélu dès le premier tour

Malgré ce score important, Jean-Pierre Barbier n'a pas été élu dès le premier tour du scrutin et devra se confronter une nouvelle fois au choix des électeurs dimanche 27 juin.

Julie Magnea et Rémi Saintemarie, pour l'alliance de la gauche et des écologistes "Le Printemps isérois" ont terminé à la deuxième place de ce premier tour du scrutin avec 20,08% des voix. Martine David et Thierry Perez pour le Rassemblement National obtiennent de leur côté 14,76% des suffrages exprimés. Enfin, Christian Faye et Isabelle Nuel, pour Debout la France récoltent 1,82% des votes.