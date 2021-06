Départementales 2021 en Isère, canton Fontaine-Vercors : le maire de Fontaine, Franck Longo, arrive en tête

Franck Longo, le maire de Fontaine et et sa binôme Nathalie Faure, dans le canton de Fontaine-Vercors pour le Modem et soutenus par la majorité sortante Les Républicains sont arrivés en tête au premier tour ce dimanche 20 juin, suivis par le "Printemps isérois" et le Rassemblement National.